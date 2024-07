Nintendo pone fin a la reparación de las consolas Wii U

Nintendo ha anunciado que ya no acepta reparaciones para las consolas y periféricos Wii U, debido a que se han finalizado las existencias de las piezas necesarias para llevar a cabo a las reparaciones. Tal y como ya anunció en enero de este año, la compañía de videojuegos japonesa cerró el acceso a los servicios en línea para las consolas Nintendo 3Ds y Wii U el 8 de abril, de manera que los usuarios ya no pueden utilizar el modo multijugador, las clasificaciones en Internet y la distribución de datos para sus títulos en dichos dispositivos. A pesar del cese de servicios en línea, la desarrolladora de videojuegos matizó que los jugadores que dispongan de una consola Wii U, aún pueden continuar jugando a sus títulos disponibles, descargar datos de actualizaciones e, incluso, instalar de nuevo programas adquiridos con anterioridad. Ahora, tres meses después del cierre de sus servidores, Nintendo ha señalado que también pone fin a las reparaciones de la consola Wii U, lo que supone un paso más en la discontinuidad de este 'hardware' que, en caso de sufrir algún daño, será irremediable por parte de la compañía. Así lo ha dado a conocer la tecnológica a través de su página de soporte, en la que ha añadido la consola Wii U a la lista de productos que ya no se aceptan para reparación, lo que incluye la unidad principal, el 'software' y sus periféricos. Igualmente, tal y como ha explicado en una publicación de X (Twitter), el motivo de finalizar su servicio de reparaciones para esta consola es que las piezas necesarias para las reparaciones "ya no están en 'stock'. Por todo ello, los usuarios ya no podrán contactar con Nintendo para solicitar la preparación de su consola Wii U ni de su mando, con lo que deberán cuidar el dispositivo para evitar que sufra daños que, a partir de ahora, no se podrán solucionar a través de los servicios de Nintendo.

