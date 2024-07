José María Almoguera se mantiene al margen de la entrevista que ofrecerá su madre mañana en televisión

Desde que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia anunciasen a través de la revista ¡HOLA! que esperan su primer hijo en común tras cinco meses de relación sentimental, José María Almoguera y Paola Olmedo han pasado a un segundo plano. Atrás quedaron los días en los que solamente se hablaban de ellos y de su reconciliación, que parece ser ya un hecho. Sin embargo, una nueva noticia vuelve a situar al hijo de Carmen Borrego en el candelero mediático: su madre y la pareja de esta, José Carlos, se sientan mañana en '¡De viernes!' para celebrar por todo lo alto los diez años que cumplen casados. Aunque todavía no sabemos de qué van a hablar, resulta impensable que no toquen el distanciamiento de la hija pequeña de María Teresa Campos con su hijo tras la entrevista que este hizo hablando de ella y de toda la familia... por lo que ahora es necesario saber qué opina José María de esto. Intentando mantenerse al margen, el joven salía de las instalaciones de Telecinco con el rostro serio y evitaba hablar sobre la entrevista que ofrecerá su madre y el marido de esta mañana. Y es que parece que no le preocupa lo que puedan hablar de ello. Además, también se le ha preguntado sobre si es cierto que le dio la enhorabuena a su prima a través de un mensaje y tampoco ha querido confirmarlo. De esta manera, José María ha evitado hablar nada acerca de Paola, de los planes de verano o si el bebé que espera su primera unirá a la familia.

