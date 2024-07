El italiano Stefano Nepa aprovecha el rebufo de Piqueras para mandar el primer día

Juan Antonio Lladós

Madrid, 5 jul (EFE).- El italiano Stefano Nepa (KTM) ha sabido aprovechar el rebufo del español Ángel Piqueras (Honda) para conseguir mandar el primer día al ser el más rápido en la primera sesión oficial de entrenamientos para el Gran Premio de Alemania de Moto3 en Sachsenring.

Nepa se pegó al rebufo de la moto de Piqueras y pudo conseguir un 1:25.283 que le permite ser líder de una tanda de entrenamientos por primera vez en lo que va de temporada, por delante del español Iván Ortolá (KTM), el colombiano David Alonso (CFMoto), líder del mundial, que apenas pudo completar ocho vueltas, y el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna).

No tardó en ser noticia el líder del mundial, David Alonso (CFMoto), quien después de haber dado apenas cinco vueltas se fue por los suelos en la rapidísima curva once del trazado germano y si bien el piloto no se produjo daños de consideración, su moto sí quedó afectada, pero el colombiano de origen español pudo regresar sobre ella hacia su taller para que los mecánicos comenzasen cuanto antes a repararla.

Ese percance relegó a David Alonso a posiciones muy retrasadas cuando en cabeza de la clasificación era el japonés Ryusei Yamanaka (KTM), protagonista también en la sesión matinal, quien marcaba la pauta con un tiempo de 1:26.118 por delante de Adrián Fernández (Honda) y el también japonés Tatsuki Suzuki (Husqvarna).

Poco más tarde y en ese mismo punto, la curva once, se fue por los suelos el debutante español Xabi Zurutuza (KTM), si bien en su caso no pudo recuperar la moto y esa circunstancia condicionó mucho su situación a lo largo de la tanda oficial, aunque los mecánicos de KTM le dieron la oportunidad de regresar al asfalto para disputar los últimos nueve minutos.

El neerlandés Collin Veijer (HUsqvarna) fue el siguiente protagonista en 'saltar a la palestra' para rodar en 1:25.671, que era más de cuatro décimas de segundo más rápido que el tiempo de Yamanaka.

A Veijer le superó poco después el japonés Taiyo Furusato (Honda), que rodó en 1:25.589 justo cuando regresaba a pista con su moto reparada David Alonso, con algo menos de nueve minutos por delante y cuando era decimoséptimo y otro japonés Tatsuki Suzuki se iba por los suelos en la curva uno, aunque lograba recuperar la moto, arrancarla y continuar.

Alonso dio una vuelta pero regresó a su taller con evidentes problemas en el tren delantero, en la dirección o en el amortiguador de dirección, pues hacía movimientos violentos y rápidos de su manillar, como si algo estuviese suelto en esa zona de la moto, una situación que devolvía la 'tensión' al taller de CFMoto.

En pista Furusato continuaba con 82 milésimas de segundo de ventaja sobre Veijer, y por detrás de ellos se iban acercando a sus registros los españoles José Antonio Rueda (KTM), uno de los más rápidos por la mañana, y Daniel Holgado (Gas Gas).

El vencedor en el TT Assen, el español Iván Ortolá (KTM), fue el siguiente referente al rodar en 1:25.314, que ya sí se acercaba al récord absoluto de la categoría, en poder del japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna) con 1:25.130, al que se acercó aun más, aprovechando el rebufo del español Ángel Piqueras (Honda), el italiano Stefano Nepa (KTM), 1:25.283.

A David Alonso le costó coger el ritmo del circuito alemán, pero en su última vuelta rápida, sin apenas rodar en el mismo por su caída en la curva once, comenzó a marcar todos sus parciales con récord de vuelta rápida, aunque en el último de ellos se encontró mucho tráfico en pista que le perjudicó y, aún así, acabó tercero con un tiempo de 1:25.347, a escasamente 64 milésimas del transalpino.

Tras ellos, en las diez primeras posiciones, Collin Veijer, Ángel Piqueras, Taiyo Furusato, Adrián Fernández (Honda), el más rápido en la tanda libre matinal, José Antonio Rueda (KTM), Ryusei Yamanaka (KTM) y David Muñoz (KTM). EFE

