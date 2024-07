Room Mate vuelve a operar en Valencia con la compra de un grupo de hoteles 'boutique' y apartahoteles

La marca de hoteles Room Mate, fundada y presidida por Kike Sarasola, ha anunciado este jueves la compra de 'Staying Valencia', un grupo de hoteles 'boutique' y apartahoteles ubicados en Valencia. En concreto, 'Staying Valencia' opera una cartera de 10 propiedades en Valencia, incluyendo el galardonado hotel Helen Berger. Room Mate planea integrar y renovar estas propiedades, incorporándolas a su familia de hoteles 'lifestyle' situados en zonas 'prime'. Mediante esta adquisición, cuyo importe no ha sido facilitado, la cadena presidida por Kike Sarasola vuelve a Valencia, la tercera ciudad más grande del país y un destino al alza en el sector turístico europeo. Según ha destacado la compañía en un comunicado, esta adquisición "estratégica" marca un "hito significativo" en los planes de expansión de Room Mate Hotels, marca respaldada por TPG Angelo Gordon y Westmont Hospitality, que adquirieron la cadena en 2022. "La adquisición sigue la máxima de la cadena de buscar la excelencia con hoteles de gran reputación, destacando cuatro de ellos entre las primeras diez posiciones de la conocida como Ciudad de las Artes y las Ciencias", ha resaltado la compañía sobre la cartera adquirida. Desde la adquisición de Room Mate Hotels por TPG Angelo Gordon y Westmont en 2022, Room Mate Hotels ha fortalecido su situación financiera y ha revitalizado su cartera mediante un programa de inversiones de capital en varios hoteles. En 2023, la empresa logró un aumento del 37% en las ventas y registró un beneficio neto histórico, con un resultado bruto de explotación (Ebitda) normalizado de 15,7 millones de euros y un margen cercano al 15%. La marca hotelera asegura estar ahora "en un momento ideal" para continuar su expansión internacional a través de adquisiciones estratégicas, nuevos arrendamientos y acuerdos de gestión hotelera. "Estoy encantado con la incorporación de 'Staying Valencia' a la familia Room Mate. Estoy seguro de que la integración será muy natural, ya que compartimos filosofía, estándares de calidad y, por supuesto, la céntrica ubicación que tanto nos caracteriza para ofrecer las mejores experiencias a los viajeros", ha resaltado Kike Sarasola, presidente de Room Mate. Por su parte, Jacopo Burgio, director general en Europa de Real Estate en TPG Angelo Gordon ha destacado la "considerable" fortaleza financiera de Room Mate, "sin deuda y con un objetivo de Ebitda de 40 millones de euros para la entidad combinada". "Estamos muy satisfechos de haber ayudado a Room Mate Hotels a reestablecerse como una de las principales cadenas hoteleras internacionales", ha añadido. Desde Westmont se ha hecho hincapié en la "emocionante trayectoria de crecimiento" de Room Mate, respaldada "por un balance sólido, un equipo de gestión institucionalizado y una cartera de hoteles renovada". "Esta adquisición refleja nuestro compromiso continuo de apoyar la expansión de la compañía en mercados hoteleros y turísticos de rápido crecimiento como Valencia, mediante la incorporación de activos de alta calidad", ha agregado. La compra de 'Staying Valencia' por parte de Room Mate Hotels sigue a la reciente adquisición de The Lime Tree Hotel en Belgravia, Londres, a finales de 2023, así como a la apertura reciente del Palazzo Dei Fiori by Room Mate en Venecia. Con esta transacción, Room Mate Hotels operará 32 propiedades en España, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Turquía. La empresa también se está preparando para lanzar su marca 'Room Mate Collection', diseñada para viajeros que han crecido con la marca y ahora buscan una experiencia más elevada de lujo silencioso. Clifford Chance (Legal), Perez Llorca (Tax & Structuring), Jones Lang LaSalle (Commercial), PwC (Financial) y Arcadis(Technical) han ejercido como asesores de Room Mate Hotels en esta transacción. JJL, liderado por Javier de Miguel, ha ejercido como asesor financiero y legal de 'Staying Valencia'.

