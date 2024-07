Putin confía en la "sinceridad" de Trump y en su supuesto plan para detener la guerra de Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha asegurado este jueves que confía en la "sinceridad" del expresidente estadounidense Donald Trump y en que dispone de un supuesto plan para detener la guerra en Ucrania, si bien ha aclarado que desconoce el contenido del mismo. "El hecho de que el señor Trump, como candidato presidencial, declare que está listo y quiera detener la guerra en Ucrania, lo tomamos muy en serio", ha dicho a la prensa con motivo de su viaje oficial a Astaná, la capital de Kazajistán, para asistir a una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). "Por supuesto, no estoy familiarizado con sus posibles propuestas sobre cómo va a hacer esto y aquello, esa es la cuestión clave", ha matizado Putin, asegurando que no cuestiona la "sinceridad" de Trump cuando habla de parar la guerra. A medida que ha ido avanzando la guerra en Ucrania, varias han sido las veces en las que el expresidente estadounidense y ahora precandidato republicano a la Casa Blanca ha asegurado que podría poner fin al conflicto en tan solo unos días. La última de estas ocasiones fue el pasado 27 de junio, durante el debate con el presidente Joe Biden. En ese espacio afirmó que en caso de ganar las próximas elecciones pondría fin a la guerra antes de tomar posesión el 20 de enero de 2025. Con respecto a la propuesta de alto el fuego que le hizo esta semana el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a su paso oficial por Kiev, Putin ha explicado que no puede aceptarlo, pues no se fía, ha dicho, de que esto sea utilizado por Ucrania para contraatacar. "Necesitamos asegurarnos de que la otra parte acepte tomar medidas irreversibles y aceptables para Rusia. Un alto el fuego sin llegar a este acuerdo es imposible", ha zanjado Putin, según recoge la agencia de noticias TASS. "No se puede permitir que después del alto el fuego, el enemigo lo aproveche para mejorar sus posiciones, rearmarse, reponer fuerzas mediante una movilización violenta del Ejército y estar preparado para continuar", ha manifestado.

