La UE "toma nota" de la liberación de varios presos políticos en Bielorrusia

La Unión Europea ha "tomado nota" este jueves de la puesta en libertad de varios presos políticos detenidos en el marco de las protestas contra el Gobierno bielorruso registradas tras las elecciones presidenciales que dieron la victoria al presidente Alexander Lukashenko en 2020. "Todavía hay más de 1.400 presos políticos en Bielorrusia, incluidos presos sin posibilidad de comunicarse con el exterior por períodos indefinidos, con problemas de salud graves, discapacidades, mayores de 60 años, menores y personas con enfermedades mentales", ha indicado el Servicio de Acción Exterior de la UE en un comunicado. En este sentido, ha asegurado que algunos de estos presos "necesitan asistencia médica urgente y padecen enfermedades que pueden poner en peligro sus vidas". "La UE insta a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos", ha zanjado. Svetlana Tijanovskaya confirmó el miércoles la liberación de varios presos políticos. "Me alegra ver a estas personas libres y reunidas con sus seres queridos", señaló la destacada opositora bielorrusa cuyo marido --el disidente Sergei Tijanovski-- se encuentra encarcelado tras ser condenado en 2021 a 18 años de prisión por organizar disturbios, incitar al odio y alterar el orden público. Lukashenko, que va a cumplir este mes 30 años en el poder, había anunciado previamente una amnistía con motivo del 80º aniversario de la liberación de Bielorrusia frente a la ocupación de la Alemania nazi. Así, confirmó que miles de personas serán puestas en libertad, aunque no dijo si algunos de ellos son presos políticos. El mandatario no negó la posibilidad de que algunos de los liberados sean personas "encarceladas por amenazar con destruir el país" durante los fuertes disturbios postelectorales de 2020 y matizó que únicamente serán amnistiados aquellos que se encuentren "gravemente enfermos". Está previsto que esta amnistía afecte a 7.850 presos, de los cuales 2.090 serán puestos en libertad. Esto también implicará la exoneración de otras 800 personas cuyas penas fueron suspendidas y la retirada de unas 40 órdenes de arresto. Además, se ofrecerá el indulto a 260 personas y otros 4.550 presos verán sus penas reducidas.

