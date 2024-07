Jueves, 4 de julio de 2024 (18:00 GMT)

R.UNIDO ELECCIONES

Los británicos votan con los laboristas como favoritos para acabar con 14 años de dominio conservador

Londres (EFE).- Los dos principales líderes políticos británicos, el laborista Keir Starmer y el conservador Rishi Sunak, votaron este jueves en las elecciones generales que se celebran en el Reino Unido, en una jornada tranquila, ligeramente soleada y con una fuerte participación a primera hora de la mañana. Unos 46 millones de británicos están llamados a votar la composición de la Cámara de los Comunes (baja). Los laboristas parten como grandes favoritos según los últimos sondeos, que dan como prácticamente seguro que acabarán con 14 años de gobiernos conservadores.

ISRAEL PALESTINA

Ya son más de 38.000 los muertos provocados por la guerra israelí en Gaza

Jerusalén (EFE).- La cifra de muertos en la guerra que Israel mantiene en la Franja de Gaza desde hace casi nueve meses superó este jueves las 38.000, en su mayoría mujeres y niños, sumando los 58 gazatíes fallecidos y 179 heridos en el último día. A estos números hay que sumar otros 10.000 cuerpos que se estima siguen bajo toneladas de escombros o en áreas inaccesibles para las ambulancias o equipos de rescate, debido a los bloqueos o intensos ataques israelíes. Desde octubre nueve de cada diez gazatíes han sido al menos una vez forzosamente desplazados de sus casas, algunos "hasta nueve o diez veces", según la ONU.

Israel sopesa la oferta de Hamás para una tregua

Jerusalén (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, organizó una reunión este jueves por la tarde con su Gabinete para valorar la última propuesta de Hamás de cara a una tregua que permita el intercambio de rehenes por presos palestinos en la Franja. Una fuente próxima a las negociaciones aseguró a la cadena israelí Channel 12 que "es una buena propuesta", la cual abre la puerta a que ambas partes lleguen a un acuerdo "en dos o tres semanas". No obstante insistió en que "la guerra sólo terminará después de alcanzar sus metas, y no un momento antes", según el diario Times of Israel.

LÍBANO ISRAEL

Hizbulá ataca Israel con 200 proyectiles y drones por el asesinato de un comandante. Israel lo confirma

Beirut/Jerusalén (EFE).- El grupo chií libanés Hizbulá anunció este jueves que ha lanzado más de 200 proyectiles y drones contra diferentes posiciones militares en el norte de Israel, como parte de la respuesta al bombardeo israelí que la víspera causó la muerte en el Líbano de un alto comandante, Mohamed Niamah Nasser. El Ejército de Israel confirmó los ataques y afirmó que la mayoría de los proyectiles fueron interceptados por las defensas aéreas y aviones de combate, mientras que algunos cayeron en espacios abiertos. Según medios israelíes los ataques provocaron al menos diez incendios en el norte del país.

FRANCIA ELECCIONES

La "gran coalición" toma forma en Francia por la previsible falta de mayoría de la ultraderecha

París (EFE).- La previsible falta de mayoría absoluta de la ultraderecha en las elecciones francesas del domingo acerca la posibilidad de una "gran coalición"como única forma de gobernar el país. Dos sondeos de este jueves coinciden con otro del miércoles: la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) no lograría la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Un primer sondeo de Ifop atribuye a la ultraderecha 210-240 escaños, lejos de la mayoría absoluta de 289. Otro sondeo de OpinionWay indica que el RN conseguiría 205-230 diputados, por 145-175 para la izquierda y 130-162 para el bloque macronista. Los conservadores tendrían de 38 a 50.

UCRANIA GUERRA

Putin dice que es "imposible" un alto el fuego sin acuerdos previos sobre Ucrania

Moscú (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, rechazó un alto el fuego antes de que haya acuerdos con resultados "irreversibles sobre Ucrania y aceptables para Rusia". "Debemos lograr que la parte contraria acepte dar pasos que sean irreversibles y aceptables para Rusia. Un cese el fuego sin estos acuerdos es imposible", afirmó el jefe del Kremlin en una rueda de prensa con medios rusos al término de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) celebrada en Astaná. Putin recordó que en marzo de 2022 hubo un acuerdo sobre el repliegue de las tropas rusas de Kiev, pero las autoridades ucranianas "no dieron pasos de respuesta".

UE CHINA

La CE impone aranceles provisionales de hasta un 37,6 % a la importación coches eléctricos chinos

Bruselas (EFE).- La Comisión Europea (CE) impuso este jueves aranceles provisionales de hasta el 37,6 % a las importaciones de vehículos eléctricos procedentes de China, para compensar los perjuicios para los productores comunitarios causados por subvenciones desleales a ese sector chino. La Comisión llegó a esta conclusión nueve meses después de haber abierto de oficio una investigación antisubsidios a estas importaciones y mientras continúa las conversaciones con las autoridades chinas para tratar de encontrar una solución, informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

EE.UU. ELECCIONES

Biden admite que tuvo "una mala noche" en el debate con Trump pero promete seguir en carrera electoral

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció este jueves en una entrevista de radio que "metió la pata" durante el debate presidencial contra el expresidente Donald Trump, pero prometió seguir en la carrera electoral. "Tuve una mala noche. El hecho es que metí la pata", aseguró el mandatario. "Me equivoqué (...) pero aprendí de mi padre que cuando caes, te levantas y vamos a ganar estas elecciones; vamos a derrotar a Donald Trump igual que como lo hicimos en 2020", añadió. Tanto analistas políticos como medios, donantes demócratas y dos miembros del congreso han pedido públicamente a Biden que deje la nominación.

HURACANES ATLÁNTICO

México refuerza el dispositivo ante el huracán Beryl, que causa dos muertos en Jamaica

Ciudad de México/San Juan (EFE).- El Gobierno de México elevó a 13.372 los elementos de las Fuerzas Armadas y de otras dependencias desplegados ante el ciclón Beryl, que tocaría tierra como huracán categoría 1 en el estado de Quintana Roo, en el Caribe mexicano, entre este jueves y el viernes. A su paso por Jamaica el devastador huracán causó la muerte de dos personas. Más de 400.000 jamaicanos, alrededor del 65 % de los clientes de la Compañía de Servicios Públicos de Jamaica (JPS, en inglés), continúan sin luz desde la noche del miércoles debido al impacto de Beryl en la isla.

JOAQUÍN SABINA

Sabina anuncia la gira de despedida 'Hola y adiós' que comienza en América en febrero de 2025

Madrid EFE).- El cantautor español Joaquín Sabina anunció este jueves la gira 'Hola y adiós', con la que se despedirá de los recintos multitudinarios -aunque no descarta volver a subirse a pequeños escenarios- y que comenzará en febrero de 2025 en América para después poner rumbo a España y Europa, para acabar en noviembre. Durante 11 semanas recorrerá México, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina, según un comunicado de su promotora de conciertos, en el que se detalla que las fechas, ciudades y venta de entradas se darán a conocer en el mes de julio para América y en septiembre para España.

int-jam