Irán advierte a EEUU que "no volverá a ver" los precios del petróleo anteriores y que no llegarán a un acuerdo

El portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya declaró que, mientras Irán mantenga su postura, nada en la región volverá a ser como antes, a menos que Estados Unidos abandone por completo la intención de actuar en contra de la nación iraní. Según publicó la agencia de noticias iraní Fars, el alto mando militar advirtió que Washington no volverá a ver los precios previos de la energía y del petróleo, y reiteró que un acuerdo con su país no es posible “ni ahora ni nunca”. La declaración se produjo en medio de las crecientes tensiones regionales y tras la escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán.

De acuerdo con Fars, el portavoz militar enfatizó que las inversiones estadounidenses en la región no prosperarán bajo las condiciones actuales, remarcando: “No llaméis ‘acuerdo’ a vuestra derrota. Ni se llevarán a cabo vuestras inversiones en la región, ni volveréis a ver los precios anteriores de la energía y el petróleo”. La posición iraní surge tras la publicación en medios estadounidenses, como The New York Times y The Wall Street Journal, de informaciones acerca de un presunto plan de paz propuesto por Washington y enviado a Teherán. Ante estas revelaciones, la autoridad castrense se negó a la posibilidad de cualquier acercamiento y sostuvo que los intentos de negociación no modificarán su postura.

El mensaje militar se inscribe en el contexto de la reciente ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní el 28 de febrero. El clima de confrontación se profundizó cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un ultimátum de 48 horas para que Irán reabriera el estrecho de Ormuz el pasado sábado. Esta situación llevó a Washington a posponer cualquier ataque militar a infraestructuras eléctricas iraníes por un periodo de cinco días, según consignó la agencia Fars, quien subrayó que la respuesta de Teherán se encuentra vinculada a las presiones externas y a la evolución de los acontecimientos regionales.

El portavoz militar iraní planteó la firmeza de una política exterior que rechaza cualquier tipo de relación de negociación o acuerdo con el gobierno estadounidense. “Nuestra primera y última palabra desde el primer día ha sido, es y será que nadie como nosotros llegará a un acuerdo con alguien como vosotros. Ni ahora ni nunca”, expresó, de acuerdo con lo recogido por Fars. Además, subrayó que la dirección política y militar de su país considera inaceptable cualquier tentativa de influencia, condicionamiento o presión desde Washington mientras persistan sus actitudes intervencionistas.

El anuncio iraní tiene implicancias directas sobre el mercado energético mundial. Según informaron los medios estadounidenses citados por Fars, las tensiones en la región y las dificultades para la producción y distribución petrolera han provocado volatilidad en los precios internacionales del crudo. Irán, uno de los mayores productores de petróleo de la OPEP, condiciona así el acceso y la estabilidad de este recurso básico para las economías occidentales. La región ha experimentado una subida de precios desde el inicio de la escalada y la retórica de confrontación por parte de ambas potencias.

Los acontecimientos recientes también generaron incertidumbre sobre la seguridad energética del estrecho de Ormuz, punto estratégico por el que circula una parte significativa del petróleo exportado a nivel global. Washington ha señalado el riesgo que representa cualquier interrupción en ese paso marítimo, fundamental para el suministro al mercado internacional. Sin embargo, la decisión de Irán de mantener el control sobre la zona y condicionar su apertura a criterios políticos complica la previsibilidad en la cadena energética, detalló la agencia Fars.

La negativa iraní a cualquier pacto coincide con el rechazo tajante hacia las propuestas diplomáticas provenientes de la Casa Blanca. También representa una respuesta a los recientes movimientos militares de Estados Unidos e Israel en la región. Fars resaltó que este endurecimiento del discurso militar ocurre cuando diversas informaciones periodísticas señalan presiones por parte de Washington para desactivar el conflicto y atenuar el impacto sobre el comercio internacional de petróleo y gas.

El cruce de comunicados viene acompañado de advertencias concretas sobre el destino de nuevas inversiones estadounidenses en la zona, que según la fuente militar, no tendrán garantía de prosperar bajo la situación actual. Esta perspectiva de inestabilidad añade preocupación a los actores económicos internacionales, quienes observan el desarrollo de los acontecimientos y la posibilidad de mayores fluctuaciones en el precio de la energía si el enfrentamiento se prolonga.

Por último, las palabras del portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, tal como recogió la agencia Fars, sintetizan el mensaje de firmeza dirigido a Washington: la expectativa de precios más bajos del crudo pertenece al pasado en tanto no se produzcan cambios sustanciales en la política hacia Teherán. En este entorno de alta tensión, toda iniciativa de diálogo queda descartada por Irán, que ha reiterado la imposibilidad de llegar a algún entendimiento con la actual administración estadounidense.