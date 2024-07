Scariolo: Con esfuerzo y voluntad hemos compensado la diferencia física

Valencia, 3 jul (EFE).- El seleccionador español, Sergio Scariolo, se mostró satisfecho por el trabajo de su equipo en el triunfo ante Angola en el segundo partido del preolímpico de València (89-81) y valoró el esfuerzo que hicieron sus jugadores por compensar la superioridad física de su rival.

"Hemos estado bien, teníamos un déficit morfológico con ellos y hemos hecho todo lo posible. En general, ha sido un buen trabajo para reducir ese déficit y aprovechar que teníamos una ventaja técnica y de calidad. Con esfuerzo y voluntad hemos llenado la distancia que nos separaba", señaló en la rueda de prensa posterior.

Scariolo vinculó a esa diferencia física los problemas para controlar el rebote. "No es un tema táctico sino físico y muy sencillo, si es mas fuerte y salta más el rival puede jugar por encima del aro e invadir la pintura. Ha sido un esfuerzo superior de los jugadores que han dado lo que tenían. Defensivamente ha habido momentos buenos y menos buenos pero los cuatro granes han entendido que tenían que subir el listón del contacto, anticiparse y tratar de evitar que cogieran rebote. La diferencia final en el rebote ha sido aceptable vista la diferencia física", asumió.

El técnico dijo que espera que llegar bien a la semifinal del sábado pero aseguró no saber si podrá volver contar con Juancho Hernangómez, que ya no jugó contra Angola por molestias musculares. "Hoy era imposible, casi no podía ni caminar con normalidad. Va día a día y lo intentará hasta el final pero si no se puede no se puede", apuntó.

Por su parte, el español Pep Clarós, seleccionador angoleño, admitió que para su equipo fue “un partido duro” pero se mostró conforme con el juego de su equipo.

“No es fácil jugar contra estos jugadores que tienen tanta calidad e inteligencia de juego pero sacamos nuestro carácter, hemos luchado y hemos estado vivos todos el partido”, explicó Clarós, que recordó que aunque hubieran ganado habrían tenido que volver a hacerlo al Líbano este jueves.

“Somos muy físicos pero los jugadores jugaron con intensidad y deseo y para mí eso es lo más importante. Estoy convencido de que en cuatro o cinco años estos chicos van a ganar. Estoy orgulloso. Se merecen poder seguir creciendo. Hoy hemos jugado muy táctico aunque nadie lo haya visto”, afirmó. EFE

nhp/sab