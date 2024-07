La española Alba Redondo ficha por el Real Madrid

La internacional española Alba Redondo jugará en el Real Madrid femenino la próxima temporada después de que el club blanco se haya hecho con los servicios de la delantera, una de las campeonas del mundo con España y máxima goleadora de la Liga F en el pasado. "Alba Redondo es nueva jugadora del Real Madrid. La delantera española, de 27 años, llega a nuestro club procedente del Levante", confirmó el club blanco en un comunicado. Redondo viene de disputar las últimas cinco temporadas en el club 'granota', logrando un Trofeo Pichichi en la campaña 2022-23 tras marcar 28 goles. Antes, se formó y debutó en el fútbol profesional en el Fundación Albacete. "Internacional absoluta desde 2018, Redondo tiene un Mundial y una Liga de Naciones en su palmarés con la selección española. Todos estos logros la llevaron a ser una de las nominadas al Balón de Oro del año pasado", destacó el Real Madrid. En sus primeras declaraciones como jugadora madridista, Redondo aseguró estar encantada con continuar con su "hobby" vestida de blanco. "Creo que el hobby se hizo mi trabajo, pero sin perder la ilusión de jugar al fútbol y el por qué jugaba al fútbol. Aspiro a muchas cosas con este escudo y voy a dar todo de mí para dar muchísimas alegrías", se sinceró. "La primera llamada fue de nervios. Dije, no me lo puedo estar creyendo, que el Real Madrid esté llamando a mi puerta. El que llega aquí se siente muy profesional, porque este club tiene de todo y te lo pone muy fácil, por supuesto", aportó. Sobre qué cree que puede aportar al Real Madrid, cree que el gol y la velocidad ofensiva. "Creo que una de las razones (de su fichaje) será el gol. Puedo actuar en banda, de media punta, de delantera. Creo que puedo ofrecer velocidad, puedo combinar con jugadoras, además conozco a muchas y he jugado con ellas. Creo que puedo ser una buena jugadora para este equipo", argumentó. Además, llega dispuesta a aportar para la consecución de títulos. "Quiero aportar mi granito de arena para poder conseguirlo. Empieza una nueva temporada, hay retos ilusionantes de por medio, llegamos con muchas ganas y mucha hambre de fútbol, y creo que podemos dar muchas alegrías y, por supuesto, ojalá brindar algún título a esta afición. Hay muchísima calidad en este equipo", manifestó. "Estamos aquí para dar alegrías y, por supuesto, para aprender y que cada jugadora que hay aquí esté orgullosa de poder vestir esta camiseta. Pero estoy en unos niveles de motivación muy buenos porque me apetece mucho este cambio,me apetece nuevos aires y, sobre todo, poder estar aquí y vivir esto, porque esto al final es un sueño. Espero poder regalar muchísimas alegrías y algún título", se despidió de su nueva afición.

