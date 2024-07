(AMP.)España supera los 33 millones de turistas hasta mayo, un 13,6% más, con un gasto de 43.200 millones (+21,8%)

España enfila una nueva temporada turística de récord superando los 33 millones de turistas internacionales hasta mayo, lo que supone un 13,6% más que en el mismo periodo de 2023, según los datos hechos públicos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que cifra en más de 43.200 millones el gasto de estos turistas en nuestro país, un 21,8% más que en los cinco primeros meses de 2023. Reino Unido sigue siendo el principal mercado emisor, con más de 6,3 millones de turistas entre enero y mayo, un 10,6% más. Le siguen Francia, con 4,42 millones (+13,2%) y Alemania, con 4,41 millones (+14,7%). Destaca especialmente el crecimiento del mercado belga, con un 20,3%, y de Irlanda, con un avance de casi el 19%. Sólo en el mes de mayo visitaron España 9,3 millones de turistas internacionales, un 11,5% más que en mayo de 2023, con un gasto de 11.687 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 19,7% respecto al mismo mes del año pasado. Cada visitante gastó una media de 1.263 euros en mayo, un 7,3% más que el año pasado, y el gasto diario alcanzó los 204 euros, con un aumento del 8,6% interanual. La duración media de la estancia fue de 6 días. "España es un destino atractivo para los turistas internacionales, como reflejan los datos de llegadas de viajeros en este mes de mayo. Pero lo más destacable es el aumento del gasto medio por visitante, que crece por encima de la inflación y contribuye a la modernización, sostenibilidad y calidad del empleo en el sector", ha destacado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. El ministro ha resaltado que el crecimiento de las visitas a comunidades autónomas de interior estuvo en mayo por encima de las zonas del Mediterráneo y las islas. "Desde el Gobierno seguiremos trabajando desde la sostenibilidad, descentralización y desestacionalización para mantener a España entre los primeros puestos en las preferencias de los turistas internacionales", ha subrayado Hereu. CATALUÑA SIGUE SIENDO EL PRINCIPAL DESTINO Cataluña fue el primer destino principal de los turistas en mayo, con el 22% del total, seguido de Baleares (21,6%) y Andalucía (14,6%). A Cataluña llegaron un 5,9% más de turistas que en mayo de 2023, mientras que el número de turistas que visitaron Baleares aumentó un 11,1% y a Andalucía vinieron un 11,4% más. En el acumulado de los cinco primeros meses de 2024, las comunidades que más turistas recibieron fueron Cataluña (7,1 millones y un aumento del 13,1% respecto al mismo período de 2023), Canarias (6,5 millones y un incremento del 10,7%) y Andalucía (4,9 millones, un 12,9% más). El número de turistas que utilizaron alojamiento de mercado como modo principal aumentó un 13% en tasa anual. Dentro de este tipo, el alojamiento hotelero creció un 13% y la vivienda en alquiler un 11,1%. El alojamiento de no mercado se incrementó un 2%. La duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con más de 4,7 millones y un aumento anual del 12%. El número de visitantes se incrementó un 11,9% entre los que no pernoctan (excursionistas) y un 14,8% entre los turistas con mayor duración (más de 15 noches). Casi siete millones de turistas viajaron sin paquete turístico en mayo, un 12,1% más. Con paquete turístico llegaron más de 2,3 millones, un 9,7% más. PRINCIPALES PAÍSES EMISORES DE GASTO En cuanto a nivel de gasto, los principales países emisores en mayo fueron Reino Unido (con el 18,8% del total), Alemania (12,1%) y Francia (8,5%). Asimismo, el gasto de los turistas residentes en Reino Unido aumentó un 16,2% en tasa anual, el de los de Alemania un 18,% y el de los de Francia un 17,7%. En los cinco primeros meses de 2024 Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado (17,1% del total). Le siguieron Alemania (13%) y Francia (7,8%). Por otro lado, las comunidades autónomas de destino principal con mayor peso en el gasto de los turistas en mayo fueron Cataluña (con el 19,9% del total), Baleares (19%) y Comunidad de Madrid (15,1%). El gasto de los turistas aumentó un 8,3% en tasa anual en Cataluña, un 16,6% en Baleares y un 39,9% en Comunidad de Madrid. Además, las comunidades con mayor gasto acumulado en los cinco primeros meses de 2024 fueron Canarias (con el 22,3% del total), Cataluña (18,0%) y Andalucía (15,1%). El gasto en transporte internacional (no incluido en paquete turístico) fue la principal partida en mayo, con un 21,3% del total del gasto y un aumento del 21,6% respecto al mismo mes de 2023. Las siguientes partidas fueron el gasto en actividades y en alojamiento, con un 20,2% y un 17,6% del total, respectivamente. El primero aumentó un 17,3% y el segundo un 22,6%. Según el INE, el 70% del gasto total en mayo lo realizaron turistas que pernoctaron en alojamientos hoteleros, con un aumento anual del 20,9%. Por su parte, el gasto en alojamientos de no mercado disminuyó un 2,5%. El gasto de los turistas que no viajaron con paquete turístico subió un 21,1% en tasa anual, mientras que los que contrataron paquete turístico aumentó un 15,4%. En cuanto al motivo del viaje, los turistas que visitaron España por ocio generaron el 84,2% del gasto total, con un desembolso un 17,4% mayor que en mayo de 2023.

Compartir nota: Guardar Nuevo