Lukashenko afirma que Occidente está deseando "arrastrar" a Bielorrusia a la guerra de Ucrania

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha asegurado este martes que Occidente "no pude esperar" para "arrastrar" a su país al enfrentamiento, en medio de las acusaciones de estos días de que Ucrania habría desplegado fuerzas adicionales en la frontera que comparten ambos países. En un encuentro que ha mantenido este martes en Minsk, la capital, con el presidente de la Duma Estatal rusa, Viacheslav Volodin, Lukashenko ha señalado que Rusia y Bielorrusia tienen "muchos problemas comunes" que resolver, recoge la agencia de noticias estatal bielorrusa BelTA. "Creo que ustedes están al tanto y ven lo que está pasando en Bielorrusia. No pueden esperar para involucrarnos en conflictos. Para dispersarnos a lo largo de esta frontera, hacer imposible nuestra resistencia y escalar las cosas hasta un punto que haga temblar al mundo entero", ha advertido. "Es una situación muy grave. No debemos relajarnos bajo ninguna circunstancia", le ha conminado Lukashenko a un Volodin que, por su parte, ha apelado a la unidad de ambos países para poder "superar los desafíos" a los que tienen que enfrentarse. La pasada semana, el Ministerio de Defensa de Bielorrusia afirmó que había detectado movimientos inusuales en la frontera con Ucrania, como vuelos de reconocimiento y la acumulación de tropas en la región de Yitomir, a apenas unos 100 kilómetros de distancia de territorio bielorruso. Por ello, anunció el despliegue de fuerzas y medios adicionales de defensa a aérea a fin de proteger su frontera. Por su parte, Ucrania negó tales hechos.

Compartir nota: Guardar Nuevo