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El 60% de la demanda de vivienda de lujo en España es ya extranjera, según The Simple Rent

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El 60% de la demanda de vivienda de lujo en España procede del extranjero, principalmente de Latinoamérica, Europa Occidental, Estados Unidos y Oriente Medio, según ha informado este miércoles en un comunicado The Simple Rent, red inmobiliaria 'online' especializada en inmuebles de lujo.

El estudio 'España Premium 2025: Radiografía del nuevo lujo inmobiliario', elaborado por The Simple Rent, ha revelado que el mercado inmobiliario de lujo en España atraviesa uno de los "momentos más sólidos y estratégicos" de su reciente historia.

Según la compañía, el sector premium ha reforzado su papel como "refugio patrimonial" en un contexto marcado por la incertidumbre económica, la presión inflacionista y los cambios regulatorios.

Durante el último ejercicio, las operaciones por encima de 1,5 millones de euros han mantenido un "crecimiento sostenido", impulsadas por la demanda internacional y por una oferta cada vez más limitada.

Asimismo, más del 20% de las operaciones premium han sido protagonizadas por inversores internacionales, lo que confirma el "atractivo estructural" de España como destino residencial de "alto nivel".

Con respecto al ejercicio de 2025, Madrid se ha posicionado como uno de los "mercados más dinámicos", con incrementos interanuales superiores al 6% en zonas prime como Salamanca, El Viso, La Moraleja o Puerta de Hierro.

Por otro lado, en la Costa del Sol, especialmente en Marbella, Benahavís y Sotogrande, las subidas se sitúan entre el 4% y el 7%, mientras Baleares mantiene una "tendencia alcista sostenida".

Según el análisis, el precio medio de las viviendas de lujo comercializadas en 2025 se ha situado en torno a 2,6 millones de euros, superando los 5 millones en los enclaves más exclusivos.

EL ALQUILER PREMIUM ES EL PROTAGONISTA DE 2026

Otro de los datos que ha destacado el informe ha sido el "auge del alquiler de alto nivel" como "fórmula estratégica" para compradores e inversores.

El mercado del alquiler cerró 2025 con un crecimiento interanual superior al 8%, alcanzando máximos históricos. Como consecuencia, este fenómeno responde al aumento de la movilidad internacional, al retraso en las decisiones de compra y a la limitada oferta disponible en venta.

En ciudades como Madrid, Barcelona, Marbella e Ibiza se ha intensificado la demanda de viviendas en alquiler por encima de 3.000 euros mensuales.

En este contexto, según el estudio de la red inmobiliaria, el año 2026 se perfila como el "año del arrendamiento premium", con especial protagonismo del alquiler corporativo, familiar y de media estancia.

LAS COMUNIDADES QUE CONCENTRAN EL LUJO EN ESPAÑA

Según las cifras aportadas por The Simple Rent, las seis comunidades autónomas que aglutinan cerca del 90% de la oferta nacional de viviendas con precios superiores al millón de euros son Baleares, Comunidad de Madrid, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña.

Baleares lidera con claridad el ranking nacional, concentrando aproximadamente el 43% de las viviendas de lujo en comercialización y un precio medio que supera los 5.100 euros el metro cuadrado, lo que la sitúa como el mercado más exclusivo del país.

Le sigue la Comunidad de Madrid, que reúne cerca del 24% del 'stock premium', con precios medios por encima de los 4.500 euros el metro cuadrado, consolidándose como el principal 'hub' urbano del capital internacional.

Canarias ocupa la tercera posición, con alrededor del 12% del mercado de lujo y precios medios próximos a los 3.200 euros, impulsados por la demanda extranjera, teletrabajo y atractivo climático.

Andalucía, concretamente la Costa del Sol, representa más del 10% del mercado premium nacional y un precio medio regional cercano a los 2.800 euros.

Por último, la Comunidad Valenciana y Cataluña completan el grupo líder. Según los datos del informe, la Comunidad Valenciana concentra más del 8% del producto de lujo, con especial dinamismo en Alicante y Valencia y crecimientos anuales próximos al 18%. Mientras que Cataluña reúne cerca del 7,5% del mercado premium, con precios medios regionales en torno a los 2.800 euros el metro cuadrado.

Para la CEO de The Simple Rent, Sonia Campuzano, España presenta un mercado de lujo "muy polarizado", destacando a Baleares, Madrid y la Costa del Sol como "grandes motores".

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