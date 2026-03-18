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Samsung deja de vender Galaxy Z TriFold tres meses después de su presentación

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Samsung ha detenido las ventas de su dispositivo plegable Galaxy Z TriFold, que cuenta con tres pantallas y dos bisagras que hacen que alcance un tamaño de 10 pulgadas, tres meses después de que lo empezara a comercializar en Corea del Sur.

La página web de Samsung muestra en aquellos países donde el Galaxy Z TriFold se ha puesto a la venta que el dispositivo está agotado, sin notificaciones sobre su posible reposición.

En motivo se encuentra en la decisión de la compañía de retirar el dispositivo del mercado, comenzando por Corea del Sur, el primer país donde empezó a comercializarse tras su presentación en diciembre del año pasado, como informan en Bloomberg.

Le seguirá el mercado estadounidense próximamente una vez finalice el 'stock', según ha indicado un portavoz al medio citado.

Galaxy Z TriFold se presentó en diciembre con una propuesta diferente en el mundo de los dispositivos plegables: tres pantallas y dos bisagras, que ofrece una pantalla de 10 pulgadas cuando está completamente desplegado.

Con este dispositivo, Samsung buscaba llevar el rendimiento y la experiencia premium de los teléfonos Ultra "a un nuevo nivel", con una pantalla envolvente de gran tamaño que proporciona "la máxima productividad" para el trabajo y "una visualización cinematográfica".

La categoría premium estaba también presente en el precio. En Corea se puso a la venta por 3.594.000 wones y en Estados Unidos por 2.899 dólares (unos 2.500 euros al cambio actual).

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