Imágenes inéditas. Escassi y María José Suárez, una cena llena de tensión antes de su ruptura

Tras semanas perseguidos por rumores de crisis, y después de que María José Suárez confirmase a la revista '¡Hola!' que le había pedido "tiempo" a Álvaro Muñoz Escassi para estar con su hijo Elías, de 7 años -reconociendo que el jinete era demasiado demandante y en sus planes no siempre cabía un niño-, la pareja sorprendía presumiendo de su felicidad durante un crucero con el pequeño por los Fiordos noruegos. Sin embargo, algo sucedía a su regreso, hace apenas dos semanas, que hacía que todo saltase por los aires. Y para evitar "especulaciones" e "informaciones falsas", la modelo sevillana anunciaba el pasado miércoles, con un mensaje en redes sociales, que lo suyo con el ex de Lara Dibildos se había acabado. "Con la misma naturalidad con la que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero como siempre me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años que han sido muchos" revelaba. Desde entonces han sido numerosas las informaciones que han surgido respecto a los motivos de su ruptura, pero todas apuntan en una misma dirección; una presunta infidelidad de Escassi, que habría hecho que María José dijese 'hasta aquí'. Algo que ella misma ha dejado entrever hace tan solo unas horas ante las cámaras de Europa Press: "A la vuelta del crucero yo me entero de una noticia muy desagradable, que he estado tres o cuatro días asimilándola en shock (...). Quiero que pase el tiempo, recuperarme, sanar y que no saber nada de esta persona, obviamente" ha reconocido, sin entrar en detalles sobre qué pasó entre ambos. Lejos de estar afectado por su ruptura, Álvaro parece que no ha perdido el tiempo y este fin de semana se ha dejado ver de lo más cómplice y cercano con Hiba Abouk en la Comunión de la nieta de José Luis López 'El Turronero'. Una incipiente ilusión que el propio jinete ha confirmado a TardeAR, asegurando que está "soltero", que la actriz es amiga suya y que "no hace nada malo conociendo a nadie". En medio de este culebrón del que parece que todavía quedan varios capítulos por escribir, salen a la luz unas imágenes inéditas de hace varias semanas, en las que María José y Escassi se mostraron de lo más tensos y distantes durante una cena romántica en un conocido restaurante de Madrid. Una cita en la que ambos, lejos de derrochar gestos de cariño como en otras ocasiones, estuvieron muy serios y pendientes de sus respectivos teléfonos móviles mientras tomaban una copa de vino. La conversación fue subiendo de tono por momentos y, mientas el jinete no disimulaba su enfado y hacía gestos de lo más reveladores, la modelo intentaba explicar algo sin poder contener las lágrimas, que se limpiaba con la mano. No sabemos qué estarían discutiendo, pero lo cierto es que la pareja ya parecía 'tocada y hundida' antes de desencadenarse lo que sea que ha provocado que María José rompiese fulminantemente su relación.

Compartir nota: Guardar Nuevo