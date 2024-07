González Segura, exasesor jurídico de la RFEF, se desliga del contrato que llevó la Supercopa a Arabia Saudí

El exdirector de la Asesoría Jurídica de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Pedro Manuel González Segura, investigado en un juzgado de Majadahonda (Madrid) por presuntas irregularidades en dicho estamento durante la presidencia de Luis Rubiales, ha sostenido ante la jueza que no visó ni negoció el contrato con Arabia Saudí para llevar la Supercopa masculina a ese país, y ha dicho que la redacción del mismo corrió a cargo del que fuera Comisionado de Control Externo, el abogado Tomás González Cueto, y personal de despacho de éste, GC Legal. Así lo señalaron a Europa Press fuentes jurídicas presentes en la declaración que tuvo lugar este martes y en la que González Segura se ha acogido a su derecho a no declarar a preguntas de las acusaciones o del resto de defensas y sólo ha admitido las de su abogado. González Segura, que formó parte del equipo jurídico de Rubiales, fue uno de los cinco arrestados el pasado marzo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, aunque quedó en libertad a la espera de futuras citaciones judiciales. A su defensa le explicó este martes que todo lo que hizo en su etapa en la RFEF fue de acuerdo a la legalidad vigente y que solo supo del contrato para llevar esa competición fuera de España a posteriori. Algo que, añadió, era normal dado que el asunto se había tramitado con confidencialidad. Además, según las fuentes consultadas, negó haber solicitado un informe de control externo sobre ese contrato de la RFEF con SELA --la empresa pública daudí-- porque lo había hecho el propio González Cueto, el mismo al que le habría tenido que pedir ese análisis. En este sentido, afirmó que el motivo por el que ese contrato tampoco pasó en su momento por la comisión económica es porque por ella pasan gastos pero no ingresos, algo que está plasmado en el protocolo de procedimiento económico. Cabe recordar que en un escrito de la defensa de González Cueto presentado a la instructora, Delia Rodrigo, al que tuvo acceso Europa Press, se indicaba que la labor del despacho GC Legal fue de asesoramiento para la redacción del contrato porque el ente federativo "carecía de expertos en contratación internacional". Apuntaba que se solicitó a su despacho "asistencia en la confección de la documentación contractual, que se prestó a través de una de las socias, Raquel Serrano". Y destacaba que esa labor "fue exclusivamente técnica, plasmando las condiciones contractuales acordadas por las partes". EL RESPONSABLE DE 'COMPLIANCE' Delia Rodrigo también tomó declaración este martes en calidad de testigo al responsable de 'compliance' de la RFEF, Francisco Javier Puyol. Las fuentes consultadas señalaron que este abogado externo ha explicado que no le llamó la atención la doble condición de Gerard Piqué de jugador del FC Barcelona y dueño de la empresa Kosmos --que participó en la negociación para llevar la Supercopa a Arabia Saudí y que habría obtenido comisión por esa operación--. No obstante, sí que habría aseverado que le pareció extraño que la RFEF contara con un comisionista externo cuando el acuerdo era negociado por dos entidades con interés público. Según otras fuentes, Puyol habría señalado que gracias a ese contrato se ha fomentado una liga femenina en Arabia y que se llevó a cabo sin pago de comisiones por parte del ente. LOS CONTRATOS DE GRUCONSA González Segura también ha sido interrogado por los contratos firmados desde la RFEF con la constructora Gruconsa, en la que trabajaba su hermano. Al respecto, ha incidido en que él se abstuvo de participar en las comisiones económicas en la que se votara nada que tuviera que ver con Gruconsa. Sobre ese mismo asunto, Puyol ha explicado que efectivamente existía ese conflicto de intereses, dado que eran hermanos, pero que eso no impedía que hubiera contratación entre la RFEF y la constructora. Con estas dos citaciones, la instructora ha retomado la ronda de interrogatorios después de haber tomado ya declaración a Rubiales; a Pedro Rocha, actual presidente de la RFEF; Tomás González Cueto, exasesor jurídico externo en la Federación, y Ángel González Segura, hermano de Pedro González y relacionado con la empresa que realizó obras en el estadio de La Cartuja de Sevilla. También ha escuchado como testigos a la directora del gabinete de Presidencia, Elvira Andrés; a la exvicepresidenta de Integridad, Ana Muñoz; o el que fuera secretario general de la RFEF, Andreu Camps. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda investiga el traslado de la Supercopa masculina de fútbol a Arabia Saudí y presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales en una pieza separada, conocida como 'Brody', por el supuesto desvío de fondos en irregularidades asociadas a contratos. Entre los últimos movimientos del caso, la jueza ha descartado enviarlo a la Audiencia Nacional al considerar que no está acreditada su competencia para investigar los hechos, rechazando así la petición de LaLiga para que la instrucción pasara al tribunal especial. La jueza también ha acordado prorrogar otros seis meses la investigación, dado que le quedan diligencias por practicar, como recabar el resultado de la comisión rogatoria remitida a Andorra o el informe de la UCO respecto a la documentación intervenida en las entradas y registros.

