Sandra Barneda reflexiona sobre la nueva vida de Alejandra Rubio

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia están en boca de todos desde que anunciasen a través de la revista ¡HOLA! que están esperando su primer hijo en común... y es que en menos de un mes, la hija de Terelu Campos ha pasado de no querer hablar de su vida privada en los medios de comunicación a tener que enfrentarse a todo tipo de preguntas. Este sábado nos encontramos en el concierto de Manuel Carrasco en el Santiago Bernabéu a Sandra Barneda, presentadora de 'Así es la vida' y pudimos hablar con ella de la nueva vida de Alejandra y de cómo está viviendo esta época tan convulsa. La escritora nos confesó que "yo creo que cada decisión que uno toma en la vida lo tiene que abrazar, lo tiene que vivir y vivir en toda su intensidad. A veces blanqueamos o construimos ideales o vivimos en los ideales, lo que tendría que ser. ¿Cómo tendría que ser tu vida? ¿Cómo tendría que ser la vida de alguien? Y al final, cuando vamos avanzando en la vida, nos damos cuenta de que la vida la elegimos cada día y estamos para vivir los aciertos y los errores, y en los errores también aprendes". En este contexto, nos desvelaba que Alejandra "es una tía que realmente siempre ha hecho lo que ha querido" por lo que "no me ha sorprendido, hay una parte que dice... en vez de quedarte en casa con tu madre, como han hecho mucha gente, de hijos, de conocidos, ella desde que era muy joven se fue, ¿no?". Por eso, Sandra reconoce que la joven "no eligió la parte más fácil" porque "se independizó" y "ahora va a ser madre joven". De esta manera, entiende a la perfección el momento por el que está pasando Alejandra y tendremos que esperar a ver cómo se desenvuelve en esta nueva faceta.

