Gustavo Alfaro: "No hay manera de avanzar si ponemos el carro delante del caballo"

Redacción Deportes (EE.UU.), 1 jul (EFE).- El argentino Gustavo Alfaro, seleccionador de Costa Rica, afirmó este lunes que "no hay manera de avanzar" si se pone "el carro delante del caballo" para advertir al entorno costarricense de la necesidad de tener paciencia y trabajar duro para volver a construir un equipo competitivo como el del exitoso Mundial de 2014.

"Para mí esto es un proceso. No hay manera de avanzar si ponemos el carro delante del caballo. A quién no le gustaría ganar todos los partidos, pero México se quedó fuera, Estados Unidos lo tiene complicado", aseguró Alfaro en su rueda de prensa previa al tercer partido de la Copa América contra Paraguay.

Costa Rica, que empató 0-0 con Brasil y perdió3-0 con Colombia, llega a la tercera y última jornada obligada a ganar a Paraguay y a esperar que la Canarinha pierda contra la selección colombiana para tener opciones de avanzar a cuartos.

Alfaro aseguró que va a alinear a un once de mentalidad ofensiva para intentar ganar, pero insistió mucho en la necesidad de tener paciencia y de trabajar duro en vista del Mundial, algo que considera aún más importante.

"Prefiero pasar por este escenario con toda la ingratitud que a veces te deja el fútbol, porque en definitiva el objetivo es llegar al Mundial para ser competitivo. Entiendo la inmediatez, pero voy a mi ritmo, porque sé a dónde tengo que llegar. Trato que los chicos tampoco se contagien de esta inmediatez", afirmó.

Y reconoció que los problemas ofensivos mostrados hasta ahora fueron consecuencia del alto nivel de sus rivales.

"Si no hemos buscado on es porque no hemos podido, sino porque no nos han dejado. Eso es lo que tenemos que resolver. Tenemos que probar formas para encontrar la manera de ponerle el fútbol que en un momento nos ha faltado. Mañana va haber jugadores en la cancha que van a privilegiar ese tipo de cosas", dijo.

"Nosotros necesitamos una capacidad de manejo mejor de la pelota que nos permita plantarnos de una manera distinta en el campo, si loo podemos hacer seguro que el partido será más en función de lo que nosotros queremos hacer", añadió.

Y destacó que él analiza el rendimiento más que el resultado.

"Lo importante es que nosotros analizamos el rendimiento, no los resultados. Los resultados son consecuencias del rendimiento", dijo.