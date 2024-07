EEUU no espera cambios sustanciales en Irán tras las elecciones presidenciales

Estados Unidos ha indicado este lunes que no espera ningún cambio sustancial tras las elecciones presidenciales en Irán después de que el candidato reformista Masud Pezeshkian fuera el más votado en la primera vuelta, aunque no consiguiera los votos necesarios para lograr la victoria directa. "No tenemos ninguna expectativa de que estas elecciones y cualquiera que sea su resultado, conduzcan a un cambio sustancial en Irán o lleven a que el régimen iraní respete más los Derechos Humanos o la dignidad de sus ciudadanos", ha indicado en una rueda de prensa el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel. En este sentido, ha indicado que las elecciones en Irán "no son libres ni justas". "Incluso las cifras oficiales del Gobierno iraní sobre participación, como la mayoría de las cosas relacionadas con el régimen, no son fiables", ha zanjado. La autoridad electoral de Irán anunció el sábado que el conservador Said Jalili y el reformista Masud Pezeshkian se verán las caras en una segunda vuelta de las elecciones presidenciales anticipadas programada para el próximo 5 de julio. Jalili, antiguo jefe negociador nuclear de Irán, y el exministro de Salud Pezeskhian fueron los dos candidatos más votados, si bien no lograron el 50 por ciento más uno de los votos necesarios para lograr la victoria directa en un escenario sin precedentes desde casi veinte años. La primera y última vez que ocurrió fue en 2005, cuando Mahmud Ahmadineyad derrotó en segunda ronda al entonces presidente Ajbar Hashemi Rafsanyani. En tercer lugar se posicionó el también conservador presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Bagher Ghalibaf, con 3,3 millones de papeletas y en cuarta posición quedó el clérigo Mostafá Purmohamadi, que apenas rebasó los 200.000 votos (203.397). La participación bajó ocho puntos porcentuales desde el 48,4 de los comicios de 2021 que terminaron con la victoria directa del conservador Ebrahim Raisi, cuya muerte en accidente de helicóptero en mayo de este año obligó a la celebración de estos comicios.

