Andrés Ceballos nos habla de cómo está siendo su etapa en solitario

Tras aparecer por sorpresa juntos de la mano en la boda de Willy Bárcenas y Loreto Sesma el año pasado, Begoña Vargas y Andrés Ceballos han mantenido su relación sentimental con absoluta discreción... aunque lo cierto es que en los últimos tiempos sí que se han dejado ver juntos. Hace unos días le vimos a él en la fiesta por el 30 aniversario de GQ España y nos reconocía que a Begoña "le escribí una canción de 'todo lo que me mata" y se ruborizaba al decirle si no le dedicaría más: "Qué quieres, ¿todo el disco? hay muchas cosas sobre las que escribir". En cuanto a los planes para este verano, el cantante nos desvelaba que "tengo algunos viajes planeados con a la familia, también con Bego, disfrutar del verano y escribir" porque "yo siempre estoy en el estudio escribiendo, es a lo que me dedico todo el día". Feliz en este camino como solitario, Andrés nos anunciaba que "a partir de septiembre, a finales de septiembre y principios de octubre arranco las primeras fechas una nueva etapa que comienza y yo con mucha ilusión". Y es que, a pesar de haberse separado de su hermano, nos reconocía que este también le apoya en esta nueva etapa en solitario: "Mi hermano está contento, sacó su disco, ahí está, peleando, trabajando, el negocio de la música es muy bonito pero tampoco es fácil, uno tiene que estar constantemente haciéndose cargo de cada paso, ya no está la figura de Julio Iglesias de llego, canto y me piro, yo no la conozco". Viviendo una de sus mejores etapas personas, el artista nos aseguraba que "ahora cada uno es dueño de sus proyectos, de sus ideas, se plasman en cada campo de lo artístico, eso es algo que nunca había hecho, el tema del diseño de la portada, de los visuales, me ha llevado casi el mismo tiempo diseñar toda la parte de lo visual que lo musical, era algo que yo en mi etapa anterior con 'Dvicio' no hacía".

