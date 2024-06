Penicheiro: “Caitlin Clark ya es una superestrella, pero tiene mucho espacio para crecer”

Paula Lerín

Valencia, 30 jun (EFE).- La exjugadora portuguesa de la WNBA, Ticha Penicheiro, calificó al fenómeno estadounidense de Caitlin Clark como una súper estrella y destacó su forma increíble de aguantar la presión, pero agregó que todavía tiene mucho espacio para crecer.

“Es una jugadora increíble y súper madura para su edad, porque no es fácil aguantar la presión que tiene desde hace un año y medio. Pienso que lleva la situación de una manera súper profesional y con talento”, expuso en la portuguesa en una entrevista con la Agencia EFE sobre la jugadora que ha revolucionado la NCAA universitaria y dado el salto a la WNBA.

Penicheiro, incluida en la lista de las 25 mejores jugadoras de la historia de la WNBA, es la máxima asistente de la liga estadounidense en la que ganó un campeonato con Sacramento Monarchs y actualmente representa a varias estrellas de la liga. En su visita a Valencia, en el marco de las Jr. NBA European Finals, reflexionó sobre el momento del baloncesto femenino.

“Clark ha enganchado a mucha gente nueva que piensa que ella es la mejor jugadora de la WNBA, pero no lo es. Hay mucho mejores jugadoras ahora mismo que ella, pero es súper competitiva, muy trabajadora y lista, tiene tiempo para crecer”, analizó Penicheiro, que ve normal que no vaya a los Juegos Olímpicos.

“Es súper normal que no vaya. No ha hecho ningún entrenamiento con el equipo y es una de las reglas. No tiene que ir porque sea Caitlin Clark. Pienso que es lo mejor que le puede pasar porque puede tener vacaciones, estar fuera del foco y tener tiempo para ella para descansar”, agregó.

Penicheiro reconoció que figuras como la de Clark o Angel Reese, que acaban de llegar de la Universidad, donde fueron rivales, han ayudado a que cada vez más gente esté atenta al baloncesto femenino estadounidense.

“En Estados Unidos las jugadoras salen en las redes sociales, los medios de comunicación, por todos lados. Es la gran diferencia: ahora ponen la tele y ven que una jugadora tira de tres como Stephen Curry y piensan: Uy, al final las chicas pueden jugar”, dijo.

Como una leyenda de la WNBA, y como agente desde que se retiró hace doce años, Penicheiro es consciente del crecimiento cada vez mayor de la competición, que ha anunciado su primera expansión internacional con la unión de Golden State Valkyries de la Bahía de San Francisco en 2025 y Toronto en 2026. Una popularidad que, sin duda, celebra.

“Es increíble, es tiempo para la WNBA de crecer. Es importante porque significa que hay más puestos de trabajo, más gente jugando y que hay personas que quieren ser dueños de estos equipos. Creo que son dos ciudades necesarias. Toronto ha tenido dos partidos de pretemporada y estaban llenos para ver a las chicas, estoy contenta”, explicó.

Para ella, el tópico de “las chicas no generan” ya no es válido. “Ves que no es una excusa cuando invierten. Los resultados se ven. La gente está conectada en la televisión, en las redes sociales, ya no se invierte por una cuestión de caridad, se invierte porque piensan que es una inversión buena que va a generar”, aseguró.

El motivo por el que se convirtió en agente fue para ver todo este crecimiento. Penicheiro contó que quería devolver todo lo que el baloncesto le ha dado y contribuir a que siga creciendo para ayudar a las jugadoras desde su experiencia.

“No soy solo agente, intento ser una consejera para las jugadoras que hacen la transición de la universidad a lo profesional, que quieren jugar en la WNBA o en Europa… Mi identidad es la comunicación, ser súper directa con ellas. Quiero que sepan que quiero lo mejor para ellas, no soy perfecta, pero siempre voy a ser honesta y decir lo que pienso”, afirmó.

Uno de los casos que recuerda con más orgullo es el de Megan Gustafson. “Cuando tienes jugadoras que son reconocidas como Megan Gustafson -máxima anotadora de la Euroliga 22/23-, que conseguimos con mucho esfuerzo que consiga la ciudadanía española para jugar por España, es especial”, recordó Penicheiro, que, aunque reconoce que aún está un poco masculinizado el mundo de la representación, cada vez más mujeres son agentes. EFE

