Liga Árabe retira a Hezbolá de su lista de grupos terroristas

El vicesecretario general de la Liga Árabe, Hossam Zaki, ha anunciado este sábado que el organismo ha retirado al partido-milicia chií libanés Hezbolá de su lista de organizaciones terroristas. "Los Estados miembro de la Liga acordaron que la etiqueta de Hezbolá como organización terrorista ya no debe emplearse", ha declarado el 'número dos' de este organismo con sede en El Cairo que representa a un total de 22 Estados. En declaraciones al canal de televisión egipcio Al Qahera News, el diplomático ha justificado esta decisión subrayando que "la Liga Árabe no mantiene listas de terroristas y no trata activamente de designar entidades de esa manera". Además, según ha explicado, el objetivo es "relanzar el diálogo" con Hezbolá, suspendido desde marzo de 2016, cuando se le etiquetó como "organización terrorista" después de que lo hicieran los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG), acusándole de "promover el extremismo y el sectarismo, interferir en los asuntos internos de otros países y de apoyar el terrorismo en la región". Zaki ha realizado este anuncio tras una visita esta semana a Beirut, donde se ha reunido con el líder del bloque parlamentario de Hezbolá, Mohamed Raad. Asimismo, ha mantenido conversaciones con el presidente del Parlamento, Nabih Berri, el primer ministro saliente, Nayib Mikati, y el comandante en jefe del Ejército, el general Joseph Aoun. Estos encuentros han estado centrados en el conflicto entre Israel y Hezbolá en el sur del Líbano, así como en la situación política interna del país, que sigue sin presidente desde que concluyera en octubre de 2022 el mandato de Michel Aoun. Varios países siguen clasificando a Hezbolá, ya sea su ala militar o política, como organización terrorista, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea.

