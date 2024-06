La velocidad del 'F1 Manager 2024' marca el rumbo de los nuevos videojuegos

David Timón

Madrid, 30 jun 2024 (EFE).- Julio es un buen momento para recuperar los mejores videojuegos de los trimestres anteriores, pero llegan novedades como 'The First Descendant' y 'Zenless Zone Zero', además de expansiones como 'Final Fantasy XIV: Dawntrail', 'Asphalt Legends Unite', y juegos de ordenador como 'Anger Foot', 'Cataclismo' o 'Tharasher', sin olvidar la velocidad de 'F1 Manager 2024'.

'The First Descendant' es un bullicioso juego de disparos repleto de ritmo y acción. Con matices RPG (juegos de rol) y un modo cooperativo de hasta cuatro participantes, el último título Nexon está desarrollado con el motor Unreal Engine 5, que asegura unos gráficos de última generación. Estará disponible de forma gratuita en PC, PlayStation 4 y 5 y Xbox One y Series a partir del 2 de julio.

El estudio HoYoverse regresa con 'Zenless Zone Zero', otro título de rol que sigue los patrones de algunas de sus obras más reputadas. Los jugadores tendrán que enfrentarse a unos seres conocidos como 'etéreos'. Disponible gratis en PC, PlayStation 5, iOS y Android desde el 4 de julio.

Acción, disparos y vampiros. Eso es todo lo que se debe saber para conocer 'EvilVEvil', un juego cooperativo de acción desarrollado por Toadman Interactiva para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Hordas de vampiros de diferentes facciones se enfrentan entre sí sin descanso en un frenético espectáculo de sangre.

'Novody Wants to Die' es un título narrativo en el que el jugador interpretará el papel del detective James Karra, que debe encontrar a un asesino en serie por la distópica ciudad de Nueva York del año 2329. A cargo de Critical Hit Games y Plaion, estará disponible en PC, PlayStation 5 y Xbox Series desde el 17 de julio.

A44 Games y Kepler Interactive presentan 'Flintlock: The Siege of Dawn' para PC, PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series. Una aventura de rol de mundo abierto en el que el jugador tendrá que adentrarse en el último bastión humano para evitar la extinción de la especie al combatir contra un ejército de muertos vivientes.

'Bo: Path of the Teal Lotus' es una obra dibujada íntegramente a mano e inspirada en el folclore y las antiguas leyendas japonesas. Desarrollado por Squid Shock Studios y Humble Games, este colorido y místico título sigue el viaje de Bo, una flor celestial que ha descendido desde los cielos para desempeñar un papel crucial en un legendario ritual. Disponible en PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series a partir del 18 de julio.

El simulador de gestión de equipos de Fórmula 1 más esperado ya está aquí. 'F1 Manager 2024', desarrollado por Frontier Developments para PC, PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series, presenta a los videojugadores la temporada 2024, repleta de nuevos autos y jefes de equipo, todos los circuitos y nuevos experiencias. Disponible a partir del 23 de julio. EFE

dte/agf/jl/amg

(foto)