El Consejo de la UE restringe más las importaciones desde Bielorrusia por participar en la guerra de Ucrania

El Consejo de la Unión Europea ha anunciado este sábado un nuevo paquete de restricciones al comercio, los servicios y el transporte bielorrusos por la participación del país en "la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania", aunque no ha concretado fecha para la entrada en vigor de las mismas. "El Consejo ha adoptado hoy medidas restrictivas contra la economía de Bielorrusia, en vista de la participación del régimen en la guerra de agresión ilegal, no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania", ha anunciado el organismo en un comunicado. El objetivo de estas "medidas globales" que "afectan a varios sectores de la economía bielorrusa" es, ha aclarado el Consejo, "reproducir varias de las medidas restrictivas ya en vigor contra Rusia y, de este modo, abordar el problema de la elusión de la normativa derivada del alto grado de integración existente entre las economías" de ambos países. En lo que al comercio respecta, el Consejo ha ampliado las prohibiciones relacionadas con la exportación de bienes y tecnologías de doble uso/avanzados, así como de bienes y tecnologías de navegación marítima y de artículos de lujo. Asimismo, el Consejo de la UE ha vetado la prestación de servicios de contabilidad, auditoría y consultoría, de arquitectura e ingeniería, y de publicidad y estudios de mercado "a Bielorrusia, su Gobierno, organismos públicos, corporaciones o agencias y a cualquier persona física o jurídica que actúe en nombre o bajo su dirección". Por otro lado, se han incrementado las limitaciones relacionadas con el transporte de mercancías --con remolques o semirremolques-- por carretera en suelo de la Unión "para minimizar el riesgo de elusión". Así, "a los operadores de la UE que sean propiedad en un 25 por ciento o más de una persona física o jurídica bielorrusa se les debe prohibir convertirse en empresas de transporte por carretera o transportar mercancías por carretera en la Unión, incluso en tránsito". "CLÁUSULA DE NO BIELORRUSIA" Desde el Consejo han explicado que esta decisión "exige que los exportadores de la UE inserten en sus futuros contratos la llamada 'cláusula de no Bielorrusia', mediante la cual prohíben contractualmente la reexportación a Bielorrusia o la reexportación para su uso en Bielorrusia de bienes y tecnología sensibles, bienes de campo de batalla, armas de fuego y municiones". En la misma línea y para mayor seguridad, la Unión Europea prohibirá el tránsito por suelo bielorruso de bienes y tecnologías "que puedan contribuir al mejoramiento militar y tecnológico" del país o "al desarrollo de su sector de defensa y seguridad, sus capacidades industriales" o su industria aeronáutica y espacial, entre otros aspectos. Además, "para ayudar a contrarrestar la reexportación de bienes de campo de batalla encontrados en Ucrania o que son críticos para el desarrollo de los sistemas militares rusos, se ha decididio que los operadores de la UE que vendan dichos bienes de campo de batalla a terceros países deberán implementar mecanismos de diligencia debida capaces de identificar y evaluar los riesgos de reexportación a Rusia y mitigarlos", continúa la nota. Finalmente, el Consejo exigirá a las compañías con matriz en alguno de los Estados miembro de la Unión que "hagan todo lo posible para garantizar que sus filiales en terceros países no participen en ninguna actividad que tenga como resultado un resultado que las sanciones pretenden evitar".

