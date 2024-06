Fundación ONCE apuesta por la "auténtica inteligencia", la de las personas, en su campaña #SomosIA

La Fundación ONCE ha lanzado la campaña #SomosIA con el objetivo de apostar por la "auténtica inteligencia", la de las personas, poniendo el foco en las oportunidades que suponen para las personas con discapacidad apostar por una digitalización que sea accesible e inclusiva para todas las personas. De este modo, la iniciativa busca dar a conocer los logros alcanzados en la implementación de los proyectos de digitalización, así como el valor añadido que supone la cofinanciación aportada por los fondos ‘Next Generation EU’ del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Además, pretende difundir y comunicar a potenciales beneficiarios, en particular entre la juventud con discapacidad, las oportunidades que brinda una digitalización accesible e inclusiva. También pretende conseguir que las empresas y la sociedad civil en general conozcan y valoren el talento y potencial de las personas con discapacidad que se forman y participan en el desarrollo de proyectos de digitalización. La campaña se enmarca en el programa para el apoyo a la modernización de las entidades del Tercer Sector de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales e incluye una página web ('www.somosia.es'), plenamente accesible, en la que se podrán conocer todos los proyectos de digitalización transformadora que Fundación ONCE ha desarrollado gracias a los Fondos 'Next Generation EU'. PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL El Plan de Transformación Digital de Fundación ONCE incluye una serie de actuaciones con distintos grados de madurez, para un periodo de vigencia e implementación que abarcará tres años. Como detalla la fundación, sitúa a las entidades que interactúan con Fundación ONCE y a las personas con discapacidad beneficiarias de sus programas en el centro de la transformación, mediante la digitalización de procesos y nuevas soluciones transversales. Así, para mejorar la intervención social, Fundación ONCE ha desarrollado una herramienta adaptada para la transformación digital de la gestión de las convocatorias que permitirá la automatización inteligente de este proceso de prestación de los servicios más utilizados por las personas y entidades beneficiarias, para lograr un mayor impacto de la acción social. Asimismo, se ha diseñado la estrategia propia de transformación digital de la actividad de intermediación laboral, implementando soluciones de automatización a través de IA (proyecto InclunIA). También se han creado contenidos formativos accesibles. En concreto, se ha desarrollado material formativo propio accesible en Por Talento Digital, en competencias digítales básicas y técnicas (Trabajando en digital, Accesibilidad de productos y servicios digital y Fundamentos de Ciberseguridad), en formato MOOC, permitiendo la autonomía en creación de contenidos, de manera que otras entidades puedan utilizarlos, y mejorando el nivel formativo digital de más personas con discapacidad. Por último, Fundación ONCE trabaja en proyectos como Accessmeet, para lograr que las distintas plataformas de comunicación que nacieron a raíz de la pandemia sean plenamente accesibles y se garantice la participación laboral de las personas con discapacidad.

