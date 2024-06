EEUU sanciona a tres entidades y once buques por comerciar petróleo y productos petroquímicos con Irán

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado sanciones contra tres entidades y once buques presuntamente implicados en el comercio de petróleo y productos petroquímicos con Irán, en respuesta a lo que Washington considera como intentos por parte de Teherán para expandir su programa nuclear. "Durante el último mes, Irán anunció medidas para ampliar aún más su programa nuclear en formas que no tienen ningún propósito pacífico creíble", ha dicho el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, quien ha agregado que "las acciones de Irán para aumentar su capacidad de enriquecimiento son aún más preocupantes debido a su continua falta de cooperación con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y las declaraciones de funcionarios iraníes que sugieren posibles cambios en la doctrina nuclear de Irán". Por ello, ha recalcado que Washington "sigue comprometido a no permitir que Irán obtenga un arma nuclear". "Estamos preparados para usar todos los elementos de poder nacional para garantizar ese resultado", ha manifestado, según un comunicado publicado a través de la página web del Departamento de Estado. En este sentido, ha recalcado que "Irán debe poner fin a su escalada en lo relativo a su programa nuclear y otras acciones desestabilizadoras", después de que Teherán procediera a la instalación de más centrifugadoras en las instalaciones de Natanz y Fordo en respuesta a una resolución de condena aprobada por la Junta de Gobernadores del OIEA por la falta de cooperación con la agencia. Las sanciones han sido aplaudidas por el ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, quien ha insistido en que "Irán desestabiliza el mundo". "Debemos seguir actuando con toda la fuerza posible para imponer sanciones inhabilitantes contra Irán", ha argüido. "Si Irán se hace con armas nucleares, todos los países del mundo harán frente a una amenaza existencial", ha manifestado a través de su cuenta en la red social X. "Debemos detener a Irán ahora, antes de que sea demasiado tarde", ha apostillado Katz. Irán ha anunciado la ruptura de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo nuclear de 2015, del que Washington se retiró de forma unilateral en 2018, si bien ha defendido que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira sus sanciones y vuelve a aplicar las cláusulas del histórico acuerdo. Sin embargo, los contactos no han derivado por ahora en un acercamiento.

