Las valoraciones y la opacidad del crédito privado inquietan a la SEC

(Bloomberg) -- El auge del mercado de crédito privado preocupa cada vez más al director de cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

En una amplia entrevista concedida esta semana, Gurbir Grewal afirmó que ve una serie de riesgos potenciales en el sector de los préstamos privados, que mueve US$1,7 billones. El responsable de la aplicación de la ley señaló que todo, desde la concentración del mercado hasta la forma como se valoran los activos, se someterá a un mayor escrutinio.

“Me preocupan los problemas de valoración: cómo se valoran estas inversiones porque no tienen liquidez”, comentó Grewal. “Me preocupan —como nos preocuparían otros fondos privados— los temas de comisiones y gastos, y los asuntos de conflictos de intereses”.

La SEC no ha emprendido muchas acciones legales en relación con los préstamos privados, y Grewal no mencionó ninguna empresa u operación específica que atraiga la atención de los reguladores. Aun así, sus comentarios sirven de advertencia, ya que algunos de los nombres más importantes de las finanzas están aumentando su participación.

Aunque el crédito privado existe desde hace décadas, ha despegado desde la crisis financiera de 2008, cuando los bancos redujeron sus préstamos a empresas para cumplir una normativa más estricta. Empresas como Blackstone Inc., Ares Management Corp. y Apolo Global Management Inc. han llenado el vacío dejado por los bancos al ofrecer financiación a las empresas.

El crecimiento del sector se ha acelerado en los últimos años frente a los poco más de US$1 billón que tenía en 2020. Los fondos de pensiones, las fundaciones y las compañías de seguros inundaron a los gestores privados de crédito con tanto capital que no tienen suficientes acuerdos en los que invertirlo.

Grewal dice que entiende el atractivo para los inversionistas.

“El desempeño ha estado donde ha estado”, afirma. “Y estas entidades pueden estar menos apalancadas y sus tasas de pérdidas pueden ser mucho más bajas. Así que ahí están esos aspectos positivos. Creo que lo que tenemos que hacer desde nuestra perspectiva es asegurarnos de que la gente no abuse de la falta de transparencia.”

Rápido crecimiento

Los reguladores de EE.UU. no han llegado a afirmar que el rápido crecimiento del sector represente una amenaza inmediata para la estabilidad financiera. Sin embargo, llevan meses instando a un mayor escrutinio.

En febrero, Michael Hsu, contralor interino de la moneda, dijo que las autoridades deben vigilar los riesgos de que las sociedades de capital de riesgo originen más préstamos y aumenten el rango de actividades que suelen realizar los bancos.

Los préstamos de crédito privado suelen estar en manos de los fondos que los concedieron hasta que se repagan, y también se valoran a niveles en los que influye el gestor. Esto puede resultar atractivo para los inversionistas porque los activos ya no están sujetos a oscilaciones bruscas de los precios, pero también ha suscitado inquietud por las valoraciones.

Mientras tanto, los fondos de crédito privado se enfrentan a muchas menos cargas regulatorias que las empresas y bancos que cotizan en bolsa. La SEC los regula como asesores de fondos privados, que tienen limitados requisitos de divulgación y, a menudo, gran discrecionalidad sobre las inversiones.

Bajo la presidencia de Gary Gensler, la SEC ha intentado someter a un mayor escrutinio los fondos privados, que incluyen a los fondos de cobertura y a las sociedades de capital de riesgo. Sin embargo, anteriormente este mes un tribunal de apelación bloqueó las nuevas normas que obligarían a las empresas a detallar sus comisiones trimestrales y revelar más información sobre sus gastos. La SEC está estudiando su respuesta al fallo.

