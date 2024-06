La selección española copa el once ideal de EP Deportes de la fase de grupos de la Eurocopa de Alemania

La selección española acapara el once ideal de Europa Press tras la disputa de la primera fase de la Eurocopa que se está disputando en Alemania con la presencia de Marc Cucurella, Robin Le Normand, Fabián Ruiz y Nico Williams en un equipo en el que también hay dos representantes de la anfitriona y de la sorprendente Georgia, y uno de Francia, de Italia y de Austria. Este once ideal de la fase de grupos lo forman al completo: Mamardashvili (Georgia), Kimmich (Alemania), Calafiori (Italia), Le Normand (España), Cucurella (España), Kanté (Francia), Fabián (España), Sabitzer (Austria), Musiala (Alemania), Nico Williams (España) y Mikautadze (Georgia). Giorgi Mamardashvili (Georgia) El guardameta georgiano del Valencia está siendo sin ninguna duda el mejor portero de lo que se lleva disputado de Eurocopa. Sus paradas (20) han llevado a su selección a clasificarse por primera vez en su historia para unos octavos de final de Eurocopa. Ha evitado 3,6 goles esperados en contra y mantenido su portería a cero en el encuentro clave frente a Portugal. Sin duda uno de los nombres del torneo hasta el momento. Joshua Kimmich (Alemania) El lateral derecho alemán ha cuajado una primera fase de la Eurocopa notable. Su capacidad asociativa con el balón hace que esté muy presente en la creación de su equipo, siendo habituales sus llegadas a línea de fondo e incorporaciones al remate de segunda línea. Ha completado 212 pases de los 231 que ha intentado hasta el momento, completado cinco centros, generado nueve ocasiones y repartido una asistencia. Riccardo Calafiori (Italia) El central italiano es una de las grandes irrupciones en el campeonato. Su nivel defensivo y de juego en estos primeros partidos de Eurocopa han sorprendido, sobre todo por su juventud (22 años). El defensor del Bolonia ha jugado la totalidad de los minutos, realizando ocho despejes, recuperando 13 balones, interceptando seis pases e imponiéndose en siete de los nueve duelos aéreos disputados. Además, asistió a Zaccagni en el gol ante Croacia y ha completado el 93% de sus pases. Robin Le Normand (España) El central de la Real Sociedad está siendo el jefe de la defensa española. Hasta el momento, España es la única selección que no ha encajado ningún gol en el torneo, consiguiendo mantener su portería a cero en los tres encuentros disputados. A nivel individual, Le Normand ha realizado siete despejes, recuperado seis balones, interceptado dos pases, bloqueado un remate y se ha impuesto en 12 duelos. Marc Cucurella (España) Llegaba a la Eurocopa con muchas dudas por su temporada en el Chelsea, pero dos partidos en la primera fase le han bastado para disiparlas por completo. Es el amo y señor de la banda izquierda española. En ataque, ha generado profundidad por banda, realizando tres centros, generado tres ocasiones y completado 53 pases en campo contrario. En defensa, ha recuperado 10 balones, realizado siete entradas, interceptado cuatro pases y se ha impuesto en 17 de los 22 duelos que ha disputado. N'Golo Kanté (Francia) El centrocampista francés llegaba a la Eurocopa con la incógnita de saber si su rendimiento se iba a ver mermado por jugar en la liga saudí. Sin embargo, quedaron disipadas por completo en el partido ante Austria, en el que fue designado MVP. A nivel defensivo ha estado sobresaliente recuperando 13 balones, interceptando tres pases, realizando siete entradas e imponiéndose en 12 duelos. Además, ha completado 138 pases con un acierto del 87% y creado siete oportunidades. Fabián Ruiz (España) El centrocampista español del París Saint-Germain ha bordado el fútbol en la primera fase. Ha sido el timón de la selección en las victorias ante Croacia e Italia consiguiendo un gol y una asistencia. Además, ha sido el segundo jugador que más ha rematado a puerta (3), completado 133 pases con un 92% de acierto, generado cuatro ocasiones y, en defensa, ha recuperado 21 balones, realizado tres entradas y se ha impuesto en 10 de los 14 duelos que ha disputado. Marcel Sabitzer (Austria) El centrocampista austriaco del Borussia Dortmund acabó la temporada en un gran estado de forma, y en la Eurocopa está confirmando su gran condición física. En una posición más adelantada que la que ocupa con su club, Sabitzer se ha mostrado como uno de los jugadores más peligrosos en el ataque de Austria. Ha sido autor de un gol, creado cuatro ocasiones, completado 65 pases y centrado en seis veces. Además, ha sido muy importante en la presión logrando recuperar 12 balones, interceptando tres pases e imponiéndose en seis de los siete duelos que ha disputado sobre el césped. Jamal Musiala (Alemania) A sus 21 años, Jamal Musiala es el líder de Alemania en 'su' Eurocopa de casa. Su nivel en los tres primeros partidos de competición ha sido sobresaliente. El talentoso atacante del Bayern ha marcado dos goles y generado cuatro ocasiones hasta el momento. Además, está siendo uno de los jugadores más desequilibrante del torneo, habiendo intentado hasta el momento con 19 regates. Nico Williams (Athletic Club) El extremo español del Athletic Club está siendo uno de los mayores atractivos de España en la competición. El nuevo estilo de 'la Roja', mucho más rápido y vertical que en los últimos campeonatos, ha beneficiado al pequeño de los Williams, que se salió en el duelo ante Italia. En los dos partidos que ha jugado, el '17' de España ha realizado 10 regates, rematado dos veces, creado cinco ocasiones y centrado cinco veces. Georges Mikautadze (Georgia) Sin duda la revelación de la Eurocopa. El delantero georgiano del Metz es actualmente el máximo goleador de la competición, logrando marcar un gol en cada uno de los tres partidos que ha disputado. Además, Mikautadze ha rematado en cinco ocasiones, repartido una asistencia, creado cinco ocasiones y realizado siete regates.

