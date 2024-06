Jude Bellingham: "El partido ante Eslovaquia es una gran oportunidad para volver al nivel que necesitamos"

El centrocampista inglés Jude Bellingham aseguró este jueves que no esperan "un partido fácil" en los octavos de final de la Eurocopa que se está disputando en Alemania ante Eslovaquia y que lo ven como "una gran oportunidad para volver al nivel" que necesitan si quieren llegar lejos. "No va a ser un partido fácil. A estas alturas del torneo, siempre vas a tener partidos difíciles", declaró Bellingham en 'Lions' Den'. "Obviamente, la gente piensa que Eslovaquia va a ser un partido fácil, pero no es el caso. Supondrán una amenaza diferente, es otro tipo de equipo al que hay que doblegar", añadió. De todos modos, el jugador del Real Madrid cree que "a veces, cuando juegas contra naciones que te atacan un poco más, es más abierto". "Será un partido interesante, en el que confiamos en tener lo suficiente para ganar", recalcó. "Sé que las actuaciones del equipo no han sido todo lo buenas que podrían haber sido en los tres primeros partidos, pero es una gran oportunidad para que volvamos al nivel que necesitamos", deseó Bellingham tras una discreta primera fase con sólo una victoria y dos goles anotados. De hecho, la afición inglesa abucheó a los suyos tras el empate ante Dinamarca y siguió el ejemplo tras el resultado ante Eslovenia, con vasos de cerveza lanzados en dirección del seleccionador Gareth Southgate, quien desde entonces ha pedido que la ira de los aficionados se dirija contra él y no contra sus jugadores. "Creo que, sin lugar a dudas, nuestros aficionados te aportan energía al final de los partidos. En el último partido me sentí absolutamente muerto, pero oyes sus cánticos y puedes jugar a un nivel que no es el mejor, que es normal y puede ocurrir", relató el centrocampista. Este tiene claro que "lo importante, cuando llevas este escudo y representas a esos aficionados, es que no te rindas". "Creo que ellos son un recordatorio constante de ello. Obviamente, tenemos que seguir usando esa energía y ese sentimiento que nos transmiten para tener éxito en este torneo", subrayó.

