El estadio de La Cartuja acoge este domingo un concierto del cantante mexicano Luis Miguel

El cantante latino Luis Miguel aterriza este domingo en Sevilla. La cita tendrá lugar este domingo 30 de junio en el estadio de La Cartuja, en el marco de su gira por nuestro país. No en vano, con España mantiene un "estrecho lazo", si bien llevaba sin visitarlo desde 2018, con la gira de su disco '¡México Por Siempre!', tal como detallan los promotores del concierto en un comunicado. Tras colgar un doble 'sold out' --entradas agotadas-- en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, y con una trayectoria "apoteósica", la "dimensión" de Luis Miguel "como ídolo no solo va ligada a lo estrictamente musical, que, por supuesto es lo que sostiene al mito, sino a su dimensión como persona". "El artista mexicano se debe a su público fiel, que le ha encumbrado desde sus comienzos y durante más de cuatro décadas de carrera". Las últimas entradas para disfrutar del Concierto de Luis Miguel en Sevilla están disponibles en Ticketmaster.

Compartir nota: Guardar Nuevo