Carlo Costanzia ya no puede más y advierte con demandar

Solo han pasado siete días desde que anunciaron públicamente que están esperando su primer hijo, pero ya no pueden más. Después de escuchar este martes a Alejandra Rubio en 'Así es la vida' asegurar que no decidieron hacer la exclusiva con la revista ¡HOLA! por dinero y conocer este miércoles que padece la Covid... su novio ha explotado. Como ya ha comentado en muchas ocasiones le molesta la presencia de las cámaras en su día a día. Algo muy coherente con querer participar en el juego mediático y en el comercio de la prensa del corazón... y hoy ha terminado explotando con los reporteros. Le hemos preguntado cómo se encuentra Alejandra tras conocer que padece Covid y su contestación ha sido contundente: "No me enfado, os vais a cagar". Saturado al preguntarle por el estado de la madre de su futuro hijo, el actor se mostraba de lo más molesto e incluso amenazaba a los reporteros con denunciarlos: "Graba un poco más la casa que así os denuncio a todos, no os preocupéis".

