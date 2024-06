Podemos alerta que un pacto PSOE-PP para renovar el CGPJ será "el inicio de una nueva legislatura" y dificultará cambios

La candidata de Podemos a las elecciones europeas del pasado 9 de junio, Irene Montero, ha alertado de que un pacto entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) junto a otras instituciones del Estado supondrá "de facto el inicio de una nueva legislatura", y llevará a la derecha a "profundizar su estrategia golpista" y a hacer "más difícil transformar España". "El pacto de PSOE y PP para renovar el CGPJ y muchas instituciones del Estado es de facto el inicio de una nueva legislatura. El PSOE coloca al PP como principal socio del Gobierno en lugar de la mayoría plurinacional democrática. Nos imponen de nuevo la Gran Coalición", ha dicho la dirigente de Podemos en un mensaje en la red social X. Montero ha asegurado que los socialistas buscan "una alianza estable" con los 'populares' "para asuntos de Estado", mientras "aparenta hacer algo de izquierdas con la mayoría plurinacional", una estrategia que "siempre quiso el PSOE" y que le impidió acordar un Gobierno de coalición con Podemos en 2016 y 2019. CUANDO LE DAS LA MANO, COGEN EL BRAZO La también exministra de Igualdad ha avisado de que cuando "a la derecha le das la mano, te coge el brazo", y que por tanto un acuerdo entre PSOE y PP llevará a estos últimos a profundizar "su estrategia golpista y será aún más difícil transformar España". "Con la Gran Coalición el PSOE permite que el PP mande aunque no gobierne", ha agregado. En este sentido, ha recordado que las transformaciones de los últimos años se han comprometido gracias a que "sólo manda el PSOE, no hay mayoría de izquierdas en el Congreso y golpea con fuerza la reacción", pero ha lamentado que esta es "una voluntad estable, no anecdótica, de la mayoría social". "No habrá estabilidad con una Gran Coalición. La estabilidad en España pasa por profundizar en las transformaciones feministas, sociales y plurinacionales y por democratizar la estructura del Estado. No hemos ido demasiado lejos, esto no ha hecho más que empezar", ha proseguido con su explicación, para zanjar diciendo que "España necesita una izquierda fuerte para avanzar en derechos aunque la Gran Coalición no quiera".

