Monfils vence a Thiem y se cita con Carballés en los octavos de final en Mallorca

Santa Ponça (Mallorca), 24 jun (EFE).- El francés Gaël Monfils se clasificó a los octavos de final del ATP 250 de Mallorca, en los que se enfrentará al español Roberto Carballés, al derrotar este lunes al austriaco Dominik Thiem por 6-3 y 7-6 (3) en la hierba del Country Club de Santa Ponça.

Monfils (40 en la clasificación mundial) se impuso en el partidoestrella de la jornada a Thiem, quién ha anunciado que este será su último año como profesional.

“Desde que he anunciado mi retirada, estoy muy contento, porque me he quitado mucho estrés. Tengo muchas ganas de jugar mis últimos torneos, pero también de todo lo que viene después y estoy tratando de disfrutarlo”, admitió el austriaco en declaraciones a losorganizadores del torneo balear.

El ganador de 17 títulos ATP expresó su deseo de que, una vez quetermine su carrera, se le recuerde "como una buena persona delcircuito" y que espera que "muchos niños, especialmente en Austria,empiecen a jugar al tenis" por él. "Eso sería el legado más importante”, señaló.

Thiem, que cumplirá 31 años en septiembre, ganó un torneo de GrandSlam en su carrera -el Abierto de Estados Unidos- ante el alemánAlexander Zverev en 2020 y cayó en otras dos finales de Roland Garros(2018 y 2019) ante el español Rafa Nadal.

Monfils solo necesitó 26 minutos para adjudicarse el primer set y cerró el partido en un 'tie break' en el que el tenista austriaco, pese a perder, deleitó al público con algunos de sus golpes de revés a una mano que tantas satisfacciones le dieron a lo largo de su trayectoria profesional. EFE

