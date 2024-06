Más de 15 policías muertos en ataques terroristas en Daguestán, Rusia

Al menos 15 agentes de la Policía de Rusia han muerto en dos ataques terroristas coordinados perpetrados este domingo en la república rusa de Daguestán, en el Cáucaso, mientras que también hay víctimas civiles, entre ellos un sacerdote, si bien las autoridades no han dado un balance al respecto. El gobernador de Daguestán, Sergei Melikov, ha señalado que "más de 15 agentes fueron víctimas del ataque terrorista de hoy, defendiendo la paz y la tranquilidad de Daguestán con las armas en la mano". Anteriormente, las autoridades informaron de siete policías y dos civiles muertos. "Me gustaría pedirles que mantengan la calma. La situación está controlada por las autoridades gubernamentales y las fuerzas del orden", ha señalado a través de un vídeo publicado en su canal de Telegram y recogido por la agencia de noticias estatal rusa TASS. El gobernador, que ha prometido ayuda económica a las familias de las víctimas, ha declarado tres días de luto --desde este lunes al miércoles--, por lo que las banderas ondearán a media asta y se cancelarán "todos los eventos y programas de entretenimiento". Asimismo, ha confirmado la muerte de seis atacantes y ha indicado que han puesto fin a la "fase activa de las actividades operativas de combate" en la capital regional, Majachkala, y la ciudad de Derbent. No obstante, ha añadido que se llevarán a cabo medidas operativas de búsqueda hasta que se identifique a todos los participantes. Los asaltantes han iniciado por la tarde un ataque contra una iglesia y una sinagoga, que han incendiado, en Derbent. Allí han asesinado a un sacerdote, el padre Nikolai Kotelnikov, al que han degollado. Más tarde, han atacado un puesto de la policía de tráfico en Majachkala. Unas horas más tarde, se ha producido un tiroteo en la localidad de Sergokala, cerca de Derbent. El edificio judío ha quedado prácticamente destruido, según medios locales, mientras que el templo cristiano también ha sufrido un incendio de menores proporciones. Los atacantes huyeron en un turismo Volkswagen Polo blanco con matrícula 921, según medios rusos. DECLARADO EL RÉGIMEN ANTITERRORISTA Las autoridades habían activado una operación jaula para intentar localizar a los responsables en Majachkala y Derbent y se declaró el régimen antiterrorista en toda la república, según informa el Comité Nacional Antiterrorista ruso. "El director del Departamento de la Policía Federal para la República de Daguestán ha decidido activar una operación antiterrorista y aplicar el régimen legal antiterrorista para garantizar la seguridad de los ciudadanos, perseguir los crímenes terroristas y detener a las personas implicadas en un ataque armado", ha relatado. Además, las autoridades han informado de la detención del alcalde del distrito de Sergokalinski, Magomed Omarov, por la participación de sus hijos en los atentados. "Ha sido detenido porque sus hijos han participado en los atentados de Majachkala y Derbent. Se están realizando registros en la vivienda de Omarov. Él mismo está prestando declaración a la Policía", ha explicado una fuente consultada por la citada agencia de noticias. Posteriormente, Omarov ha sido expulsado del partido gubernamental Rusia Unida por "acciones que desacreditan" a la formación política, tal y como ha informado la rama regional de la agrupación. El gobernador de Daguestán ha denunciado un "intento de desestabilizar a la sociedad", mientras en redes sociales circulan ya imágenes de los supuestos atacantes en vídeos cuya autenticidad no ha podido ser verificada. Al menos uno de ellos tiene un callo en la frente vinculado habitualmente al rezo musulmán. En la noche del 29 al 30 de octubre del año pasado una turba intento atacar a los viajeros de un vuelo procedente de Tel Aviv en represalia por la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza. Los asaltantes irrumpieron en la pista del aeropuerto y más de 200 fueron detenidos. Hasta 20 personas resultaron heridos, incluidos nueve policías. Ninguno de ellos era ciudadano israelí, según confirmó entonces el embajador israelí en Rusia, Alexander Ben Zvi.

