Mari Ángeles Grajal asegura que sigue adelante con la demanda a Jaime Ostos Jr.

Mari Ángeles Grajal continúa con la promesa que le hizo a su difunto marido, el recordado Jaime Ostos, y siempre que puede acude a todas las corridas de toros que está en su mano. Este fin de semana se ha dejado ver en la plaza de toros de Torrejón de Ardoz y le hemos preguntado cómo se encuentra tras la guerra familiar con los Ostos. La doctora nos ha asegurado que continúa adelante con la demanda contra Jaime Ostos Jr, tras sus declaraciones en televisión: "Confiando, quiero decir. Porque la justicia tampoco tiene que... ahí está la demanda, porque tampoco es muy normal que un hijo de Jaime diga que Jacobo es su hijo bastardo. Eso es lo único. No hay nada más por medio". Y es que recordemos que el hijo mayor del torero aseguró públicamente que su hermano Jacobo no era su hermano... unas afirmaciones que llamaron especialmente la atención y que desató la guerra entre todos los miembros de la familia. Aunque ha tomado medidas legales contra Jaime, Mari Ángeles no descarta poder tomar algo con Gabriela Ostos, con la que parece que no quiere tener más disputas: "Tomaría un café con churro y lo que haga falta no tengo ningún problema con nadie, ni quiero tenerlo". Por último, la doctora nos desvelaba que está ultimando el libro de memorias del torero: "Estoy poniendo los pies de foto" y nos informaba que estará listo para antes de fin de año.

