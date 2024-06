(Crónica) Uruguay y Estados Unidos debutan con triunfos sólidos en la Copa América

La selección de Uruguay debutó este domingo en la Copa América con un triunfo convincente ante Panamá (3-1), en un duelo en el que el azulgrana Ronald Araujo tuvo que ser sustituido en el descanso por mareos, mientras que Estados Unidos también se estrenó con una victoria sólida frente a Bolivia (2-0), con un bello tanto de Christian Pulisic, ambos duelos del Grupo C. Los de Marcelo Bielsa iniciaron su andadura en la Copa América convenciendo con un partido muy completo ante Panamá. Los uruguayo dominaron en los primeros 45 minutos, impulsados por el tanto de Maxi Araújo en los primeros minutos. El extremo del Toluca recibió en la izquierda y tras recortar hacia dentro se sacó un gran disparo para abrir el marcador y encauzar la victoria. Con el madridista Fede Valverde menos liberado que en club blanco y actuando en el doble pivote junto a Ugarte, Uruaguay tuvo muchas ocasiones para ampliar su ventaja, pero se marcharon al descanso con esa renta mínima. Fue entonces cuando Bielsa tuvo que sustituir a un Araujo afectado por las altas temperaturas a las que se disputó el encuentro, sufriendo incluso mareos y una bajada de tensión. En la segunda parte, los 'charrúas' sufrieron más, después de no ser efectivos en la primera parte, y tuvo que rematar el encuentro en la recta final. Un Darwin Núñez fallón se desquitó con su tanto en el 85' y Matìas Viña puso de cabeza el tercero. Panamá celebró la honra con un golazo de Murillo en el descuento que puso el definitivo 3-1. Tampoco falló en su debut Estados Unidos, anfitriona en esta Copa América. Los de Gregg Berhalter finiquitaron el encuentro antes del descanso, impulsados por un primer gol, el más rápido del combinado norteamericano en el torneo --a los dos minutos y 23 segundos--, obra de Christian Pulisic, que mandó un disparo desde la izquierda de fuera a dentro, con coba, directo a la escuadra más alejada del meta rival. Y cuando se rozaba ya el descanso, fue Folarin Balogun quien definió con un potente zurdazo dentro del área, asistido por un Pulisic que fue el auténtico líder de su selección. El dominio de los norteamericanos no desapareció nunca, y Bolivia no tuvo reacción en ningún momento, con el delantero del Milán, Ricardo Pepi y Timothy Weah como los que más peligro crearon en el partido.

Compartir nota: Guardar Nuevo