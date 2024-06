Con Álvarez en muletas, México ya está en Los Ángeles para el partido ante Venezuela

Los Ángeles (EE.UU), 24 jun (EFE).- Con su capitán Edson Álvarez en muletas, la selección mexicana arribó a Los Ángeles, donde este mismo lunes el entrenador Jaime Lozano puede conocer el alcance de la lesión muscular del centrocampista y saber si sigue en la competición.

México se prepara para el segundo compromiso del Grupo B de la Copa América ante Venezuela, el próximo miércoles en el SoFi Stadium, de Inglewood (California).

Será un duelo entre dos equipos vencedores en la primera jornada. El Tri se impuso por 1-0 a Jamaica y la Vinotinto remontó y ganó por 1-2 a Ecuador, por lo que ambos intentarán asegurar su pase a los cuartos de final del torneo.

Álvarez, mediocampista del West Ham United de la Liga Premier inglesa, se lesionó el pasado sábado en el debut de México en la Copa América ante Jamaica en el estadio NRG de Houston.

"Dios sabe lo que pone, Dios sabe lo que quita, Dios sabe lo que hace. Gracias por sus mensajes, juntos y unidos", escribió 'el Machín' en su cuenta de Instagram.

Según algunos medios, que citan fuentes de la selección, el jugador tiene un desgarre en la pierna izquierda y este mismo lunes saldrían los resultados de los estudios que le practicaron para saber si puede continuar en el torneo que se disputa en Estados Unidos.

Para Lozano, seleccionador de México, perder a Álvarez sería una baja sensible para el equipo, pues recientemente fue nombrado capitán del Tri y es el jugador con más experiencia.

Si 'el Machín' no se alcanza a recuperar, Lozano no podrá sustituirlo debido a que el reglamento de la Copa América no lo permite.

La intención del cuerpo técnico de México es no arriesgarlo, debido a que ha despertado interés de diversos clubes de Europa y se encuentra en uno de los picos más altos de su carrera.

México cerrará su participación en el Grupo B de la Copa América 2024 ante la selección de Ecuador el domingo 30 de junio en el State Farm Stadium de Glendale (Arizona), mientras que Venezuela hará lo propio ante Jamaica en el Q2 Stadium, de Austin (Texas), quizás ya con alguna certeza de la definición del primer y segundo lugar. EFE

car/nam