Al menos nueve muertos, incluido un sacerdote, en ataques terroristas en Daguestán, Rusia

Al menos nueve personas, incluidos siete policías y un sacerdote, han muerto y 25 personas más han resultado heridas en dos atentados terroristas coordinados perpetrados este domingo en la república rusa de Daguestán, en el Cáucaso. Además se ha confirmado la muerte de cuatro de los atacantes. Los asaltantes han atacado iglesias, sinagogas y puestos de la policía de tráfico en la capital regional, Majachkala, y en la ciudad de Derbent, según han confirmado las autoridades y recoge la agencia de noticias rusa TASS. Las últimas informaciones, publicadas horas después de la primera noticia, apuntan a que sigue habiendo combates entre individuos armados y fuerzas de seguridad. "Agentes del orden, religiosos y ciudadanos comunes han sido víctimas de monstruosos ataques terroristas. El número de muertos ha llegado a nueve, siete de ellas agentes del orden. 25 personas resultaron heridas", ha informado el departamento de Interior de Daguestán en su cuenta en Telegram. "Lloramos contigo y pedimos al Todopoderoso que te conceda paciencia. También pedimos al Señor Misericordioso que conceda pronta curación a todos los afectados. ¡Que Alá proteja nuestra tierra de tales atrocidades!", ha añadido el departamento de la república de Daguestán. Previamente, las autoridades locales habían informado de que sobre las 18.00 horas en la ciudad de Derbent, al sur de Majachkala, individuos no identificados han asesinado a un sacerdote al que han degollado y han prendido fuego a la iglesia y a una sinagoga cercana. El ataque ha ocurrido en la calle Lenin, en la Iglesia Ortodoxa de la Intercesión de la Bendita Virgen María, cuando los asaltantes han degollado a un sacerdote de 66 años, el padre Nikolai Kotelnikov. Después los atacantes se han desplazado hasta una sinagoga cercana que ha sido también incendiada. El edificio judío ha quedado prácticamente destruido, según medios locales, mientras que el templo cristiano también ha sufrido un incendio de menores proporciones. Los atacantes huyeron en un turismo Volkswagen Polo blanco con matrícula 921, según medios rusos, que informan también de al menos dos atacantes armados abatidos. Por otra parte, en la capital regional, Majachkala, un policía ha muerto y seis personas más han resultado heridas en un ataque con armas de fuego contra un puesto de la policía de tráfico, según ha informado el departamento del Interior de Daguestán en su canal oficial en Telegram. El incidente ocurrió en el centro de la ciudad, en la calle Ermoshkina, donde también hay una sinagoga cerca. Por otra parte, se ha informado de que individuos no identificados han disparado contra un coche policial en la plaza del centro de la localidad de Sergokala, también en Daguestán, y un agente ha resultado herido, informa la agencia TASS citando a las autoridaes daguestaníes. DECLARADO EL RÉGIMEN ANTITERRORISTA Las autoridades han activado una operación jaula para intentar localizar a los responsables en Majachkala y Derbent y se ha declarado el régimen antiterrorista en toda la república, según informa el Comité Nacional Antiterrorista ruso. "El director del departamento de la policía federal para la República de Daguestán ha decidido activar una operación antiterrorista y aplicar el régimen legal antiterrorista para garantizar la serguridad de los ciudadanos, perseguir los crímenes terroristas y detener a las personas implicadas en un ataque armado", ha relatado. El presidente de Daguestán, Sergei Melikov, ha denunciado un "intento de desestabilizar a la sociedad" y ha pedido calma a la población, mientras en redes sociales circulan ya imágenes de los supuestos atacantes en vídeos cuya autenticidad no ha podido ser verificada. Al menos uno de ellos tiene un callo en la frente vinculado habitualmente al rezo musulmán. En la noche del 29 al 30 de octubre del año pasado una turba intento atacar a los viajeros de un vuelo procedente de Tel Aviv en represalia por la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza. Los asaltantes irrumpieron en la pista del aeropuerto y más de 200 fueron detenidos. Hasta 20 personas resultaron heridos, incluidos nueve policías. Ninguno de ellos era ciudadano israelí, según confirmó entonces el embajador israelí en Rusia, Alexander Ben Zvi.

