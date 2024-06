Seis pelotazos al cierre de la primera fecha del Grupo A: muchas marcas y 2 polémicas

Redacción Deportes 21 jun (EFE).- La Copa América de 2024 comenzó con tres plusmarcas previstas: el de mayor número de partidos de Lionel Messi y un movimiento en el podio de los más longevos promovido por un chileno y un peruano.

Además, la jornada arrojó el jueves con una victoria esperada, la de Argentina sobre Canadá (2-0) y un empate para el bostezo entre la Blanquirroja y la Roja.

Récords y polémicas agitan el torneo

Y antes de cerrar este viernes la primera jornada del Grupo A con el empate sin goles entre Perú y Chile, dos polémicas sin solución a la vista ensombrecieron el ambiente: el mal estado de la cancha en el partido inaugural criticado por los argentinos, y el asomo de insultos racistas contra el canadiense Möise Bombito.

Los graves insultos contra el defensor se desataron a raíz de una dura entrada sobre Messi, que hizo temer por la integridad del capitán de la Albiceleste, quien el jueves en Atlanta completó 35 partidos en su séptima presentación en Copa América, otro registro sin par para la historia del torneo.

Horas después, la Conmebol y la Concacaf, las confederaciones involucradas en esta Copa América, reaccionaron a la denuncia hecha por la federación canadiense de los insultos racistas proferidos en redes sociales contra Bombito.

Bravo no se queda atrás

Claudio Bravo, uno de los últimos referentes de la 'generación dorada' del fútbol chileno, inscribió en la edición 48 de la Copa América otro récord: a los 41 años el guardameta superó a su colega argentino nacionalizado boliviano Carlos Trucco como el jugador más veterano que juega el torneo continental.

Trucco lo hizo hasta los 39 años en final de la Copa América de 1997 que Bolivia perdió ante Brasil por 3-1.

Pero el de Viluco no paró ahí con sus marcas. Como Messi, está jugando la Copa América por séptima vez.

Guerrero y 40 años que no son nada

Con 40 años cumplidos el 1 de enero pasado, el delantero peruano Paolo Guerrero se unió al portero chileno Claudio Bravo, de 41, en el exclusivo club de los más longevos en la Copa América.

La edición 48 comienza rácana en goles

La edición 47 de la Copa América jugada hace tres años en Brasil, tuvo un comienzo más trepidante que la de 2024, con una victoria de Brasil por 3-0 sobre Venezuela y la de Colombia por 1-0 sobre Ecuador.

Cuatro goles se registraron en la primera jornada del Grupo B con la que comenzó ese torneo, y a penas dos se anotaron en el primer partido del Grupo A.

Comienza la acción en el Grupo B

Este sábado el Levi's Stadium de Santa Clara y el NRG de Houston serán los teatros de los enfrentamientos del Grupo que forman Ecuador y Venezuela, México y Jamaica.

La Tri, del español Félix Sánchez, y la Vinotinto del argentino Fernando Batista se citarán en Santa Clara. Y al cierre del sábado, una selección mexicana bajo sospecha se pondrá a prueba ante una Jamaica que llega con la tranquilidad de no tener nada para perder.

La frase del día

Jaime Lozano, seleccionador de México, demostró su temple ante las críticas y fue enfático al decir este viernes, a un día de debutar frente a Jamaica, que no se cansa de oír que lo van a destituir si no cumple una Copa América satisfactoria.

"No me cansa que me digan que si sigo o no sigo en la selección, que me van a sacar si no gano. Trato de ayudar a mis jugadores a alcanzar los objetivos. Debo ocuparme de lo que depende de mí, cuando haya buenos resultados inclinaremos la balanza a nuestro favor", dijo.

Jamaica será juez y parte en este contencioso. EFE

