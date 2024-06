Iordanescu: "Ante Eslovaquia, esperamos hacer un gran partido e historia para Rumanía"

Leipzig (Alemania), 22 jun (EFE).- Gheorge Iordanescu, seleccionador de Rumanía, aseguró este viernes en rueda de prensa que ante Eslovaquia, selección ante la que se jugarán su clasificación para los octavos de final de la Eurocopa, espera hacer un "gran partido" e "historia" para su país, que nunca ha pasado la fase de grupos de la competición.

A Rumanía le basta con un empate en el último partido de la fase de grupos para mantenerse con vida en la Eurocopa. Al respecto, habló Iordanescu: Esperamos hacer un buen partido y hacer historia con Rumanía. Todavía estamos a tiempo. Nos vale con un empate. Tenemos un día menos de descanso que Eslovaquia y tenemos que intentar relajarnos y recuperarnos, haremos lo que podamos", comentó.

A Iordanescu no le gustó cómo se desarrolló el encuentro ante Bélgica, sobre todo en la segunda parte, en la que reinó la anarquía en un juego de correcalles: "Tenemos que intentar no conceder tantas ocasiones de gol. Hay que sacrificarse por cada pelota y perdimos algunos duelos. Hay calidad para seguir en la Eurocopa. Hoy recibimos dos goles, el primero algo desafortunado. En el descanso le dije a los chicos que teníamos que estar tranquilos, pero ese juego explosivo de área a área no nos benefició. No jugamos como queríamos", dijo.

"En comparación con el primer partido, vimos mucho más espectáculo y diferentes tipos de joyas. Eso no necesariamente jugó a nuestro favor. Dragusin tuvo una oportunidad al principio. Luego tuvimos otras, pero a este nivel hay que marcar si quieres conseguir un resultado. En cuanto a nuestros limites, siempre intentamos ser mejores y lo intentaremos en el tercer partido. Tengo plena confianza en mi equipo", finalizó. EFE

jjl/jl