El 'doblete' de Xabi Alonso

Iñaki Dufour

Dusseldorf (Alemania), 22 jun (EFE).- Flamante e invencible campeón de la Bundesliga como entrenador esta temporada, al mando del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso lo ganó todo como centrocampista, incluidas dos Eurocopas, en 2008 y 2012, la última de ellas además con dos goles imprescindibles en los cuartos de final contra Francia.

El 23 de junio de 2012 en Donetsk, en su centenario con el equipo nacional (se retiró después con 114 encuentros como internacional y 16 tantos), suyos fueron los dos goles del triunfo contra el conjunto galo.

El primero, en el minuto 19, con un cabezazo. El segundo, para terminar con cualquier duda, en el 91 desde el punto de penalti.

España, a las semifinales contra Portugal (0-0). Ganó en la tanda de penas máximas. La final, con Italia, fue un repaso en Kiev: 4-0.

"Hemos hecho historia porque hemos conseguido algo único", valoró Xabi Alonso cuando la generación de oro de España, de la que él formó parte crucial e imponente, completó el ciclo Eurocopa-Mundial-Eurocopa entre 2008 y 2012.

Una marca para la eternidad, inigualable, que coronó a la 'Roja', primero con Luis Aragonés y después con Vicente del Bosque, como un ejemplo mundial, por su fútbol de toque, dinámico e incontestable. Marcó una época.

"Es un jugador que tiene un gran sentido de equipo, un jugador sacrificado, sabe donde tiene que echar una mano siempre, en los laterales, en los centrales... Y cuando tenemos el balón es el que pivota el juego nuestro, el que lo inicia en la construcción, y también tiene llegada, como ha demostrado en el gol. Es un centrocampista completo", lo elogió aquel día Del Bosque, tras un duelo en el que fue el goleador, el mejor pasador, el que más tiró...

Titular indiscutible en aquella fase final de la Eurocopa, disputada entre Polonia y Ucrania, también había ganado ya el trofeo en Austria y Suiza 2008, entonces con Luis Aragonés como técnico, aunque él no formaba parte del once tipo, en el que Xavi Hernández, Marcos Senna y Cesc Fábregas eran los tres centrocampistas. Jugó un único duelo de titular, salió del banquillo en tres y no dispuso de ningún minuto en dos.

Era su segunda Eurocopa. La primera, con 22 años, fue en Portugal 2004. Antes de la gloria de aquellos dos torneos continentales, también sintió la decepción con la selección española en territorio luso.

Eliminado de la fase de grupos, de los tres choques él jugó uno como titular (el último con derrota 1-0 ante el conjunto luso), uno como suplente (el triunfo 1-0 ante Rusia) y otro no tuvo recorrido sobre el campo (el 1-1 con Grecia) en el esquema de Iñaki Sáez.

Desde aquel 1-0 de 2004 ante Portugal, no volvió a perder un partido en la Eurocopa Xabi Alonso, en el ciclo mágico de la selección española, con él como protagonista con su deslumbrante precisión, su magnífica visión, su tremendo pase largo y, en suma, el fútbol que lo dirigió de la Real Sociedad, al Liverpool, después al Real Madrid y más tarde al Bayern Múnich para ganarlo todo como futbolista a nivel de clubes y de la selección.

Campeón del mundo con España en 2010, ganó dos Ligas de Campeones, una con el Real Madrid y otra con el Liverpool; la Bundesliga alemana, tres veces, y LaLiga española, una; las Copas de Inglaterra, Alemania y España, también las Supercopas de cada uno de esos países, más dos de Europa. Un historial increíble. EFE

id/nam