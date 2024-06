El principal candidato opositor descarta firmar el acuerdo "impuesto" por el Consejo Electoral

El principal candidato opositor a las elecciones presidenciales de Venezuela, Edmundo González, ha rechazado firmar el acuerdo planteado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para garantizar el reconocimiento de los resultados del 28 de julio, ya que lo considera ejemplo del "sesgo" de la campaña: "Un acuerdo nunca puede ser impuesto unilateralmente, sino que debe surgir de un diálogo respetuoso". González ha subrayado en su cuenta de la red social X que, "como demócrata", se someterá a lo que diga el "pueblo soberano". "No hay motivo alguno para dudar de ello. Para la expresión de la voluntad del pueblo, exijo garantías y respeto", ha reclamado, en un mensaje dirigido a las autoridades chavistas. "No tengo prejuicios, sé que participo en una campaña desigual y trabajo para ganarla limpiamente, (pero) tampoco voy nariceado a ninguna parte", ha añadido González, representante de la Plataforma Unitaria Democrática que aglutina a las principales formaciones opositoras. En este sentido, ha defendido que la oposición siempre ha cumplido el Acuerdo de Barbados que fijó la hoja de ruta para las elecciones y que ha sido en cambio el Gobierno quien lo ha violado, por ejemplo al retirar la invitación a la UE para que envíe observadores o "aumentar la persecución" contra personas contrarias a las tesis del chavismo. González, que lidera una candidatura planteada inicialmente para María Corina Machado, ha asumido en su mensaje que se trata de una "campaña desigual", en la que el CNE no actúa "con la imparcialidad exigida por la Constitución y la ley", si bien por ahora la oposición no ha dado muestras de retirarse de esta nueva carrera contra el presidente Nicolás Maduro. Horas más tarde se ha confirmado que ocho de los diez candidatos a las elecciones, incluido el presidente Maduro, han firmado el citado acuerdo. Finalmente, tanto González como el también opositor Enrique Márquez, se han negado a firmar el Acuerdo de Aceptación de los Resultados del CNE. En el momento de suscribir el pacto, el candidato Benjamín Rausseo ha solicitado incluir en el texto un apéndice en el que se solicita al ganar de las elecciones el compromiso de no perseguir a los adversarios ni disidentes políticos.

