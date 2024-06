Carmen Borrego rompe a llorar en plena fiesta. El motivo de sus lágrimas

Expectación máxima en torno a la familia Campos después de que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia hayan anunciado, a golpe de exclusiva y tras apenas 5 meses de relación, que están esperando su primer hijo. Una noticia que ha dejado en shock a propios y a extraños, y a la que ya han reaccionado algunos miembros del mediático clan. Alejandro Rubio, padre de Alejandra, ha reconocido que su hija le parece "un poco joven" para ser madre, pero resignado ha expresado que "es lo que hay" y que para él la felicidad de la influencer es lo más importante. Por su parte, José María Almoguera se ha mostrado impasible y no ha dicho absolutamente ni una palabra sobre el sorprendente embarazo de su prima. Mucho más entusiasmada se ha mostrado Carmen Borrego, que este miércoles hacía 'doblete' y, tras sentarse en el plató de 'Así es la vida' para hablar de la futura maternidad de su sobrina, asistía a la entrega de los Beef Awards en la plaza de toros de Las Ventas e insistía en que la llegada de un nuevo miembro a su familia "no es ningún drama". Sin embargo, minutos después de mostrarse de lo más sonriente ante las cámaras, la hermana de Terelu Campos se derrumbaba durante una conversación con algunos compañeros de profesión como los televisivos Antonio Montero, Adriana Dorronsoro y Leticia Requejo. Carmen no ha podido evitar romper a llorar en plena polémica por el embarazo de Alejandra, y muy seria se limpiaba las lágrimas intentando no ser pillada por la prensa al abandonar el 'corrillo'. Un llanto que ha aclarado al abandonar la fiesta, cuando ha dejado claro que su llanto era "de alegría" poco después de enterarse de que en poco más de 5 meses se convertirá en tía abuela. A su lado, su marido José Carlos Bernal, que también se ha pronunciado sobre la futura maternidad de su sobrina, asegurando que está feliz por la noticia, que Alejandra será una madraza, que Carlo es "bienvenido siempre" en la familia y que Terelu será una gran abuela: "No te quepa ninguna duda".

