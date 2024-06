Víctor Elías nos habla de los preparativos de su boda con Ana Guerra

Con la vista puesta en su boda con Ana Guerra, Víctor Elías no puede ocultar la felicidad que siente en estos momentos de su vida. Este miércoles pudimos hablar con el músico y lo cierto es que nos confesó que todo está yendo mejor que nunca. "Cuando acabe el verano, ya lo tenemos encima" nos comentaba al preguntarle por su enlace matrimonial y nos explicaba que están "muy felices porque es un momento muy feliz y de preparación, encima nos pilla en un momento bonito, trabajo, preparas una boda, no se puede pedir nada más". Con la naturalidad que siempre le ha caracterizado, Víctor nos desvelaba que de momento no está nervioso... pero porque aún lo ve lejano: "La verdad es que no, nos podremos nerviosos 20 días antes, ahí saltarán las alarmas, pero de momento muy tranquilos". Como no podía ser de otra manera, le preguntábamos por la invitación al enlace a os reyes de España y nos contestaba que "nunca se sabe", dejando entrever que podrían aparecer... aunque confirmaba que "de todas formas, nosotros vamos tan atrasados con todos que no hemos terminado de hacer todo lo que hay que hacer" . Aunque por el momento no saben si asistirán al enlace, Víctor dejaba claro que para él es muy importante "que esté la familia en general, que esté todo el que quiera estar ahí entiendo que es porque tiene cariño y quiere ver otro proyecto de familia crecer, ya está".

