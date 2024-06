Finlandia insiste en "congelar" sus relaciones con Rusia "hasta que acabe la guerra"

Las autoridades finlandesas han recalcado este jueves que las relaciones con Rusia seguirán "congeladas" tanto tiempo como dure la guerra en Ucrania, al tiempo que han asegurado que la política exterior del país "depende de valores como la democracia y el Estado de derecho". La ministra de Exteriores de Finlandia, Elina Valtonen, ha insistido en que "no habrá relación" con Moscú por el momento y ha acusado a las autoridades rusas de "violar el Derecho Internacional", lo que imposibilita la reanudación de los vínculos entre las partes, según ha recogido la cadena finlandesa Yle. Así, ha explicado que la situación en materia de seguridad ha cambiado "fundamentalmente debido a la guerra provocada por Rusia", si bien ha descartado la posibilidad de que exista una "amenaza inminente" contra Finlandia, según ha explicado durante una rueda de prensa en la que ha presentado un informe sobre política en materia de seguridad. "Rusia lleva a cabo una agresión terrorífica que muestra la importancia de tener un sistema de normas internacionales", ha dicho antes de hacer hincapié en la importancia de que el país "se convierta en una democracia". No obstante, ha lamentado que no existen muchas posibilidades de lograr un cambio a corto plazo en Moscú.

