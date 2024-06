Fin de la prueba de Apple Pay Later en Estados Unidos

Apple anunció la descontinuación a finales de este año de su modelo Apple Pay Later, que se traduce como 'compra ahora, paga después', hasta ahora solo disponible en Estados Unidos, donde se activó hace solo unos meses en versión beta. La firma inició el desarrollo de esta característica en julio de 2021, cuando planeó introducirla en todas las transacciones de su servicio de pago móvil, Apple Pay, tal y como confirmó entonces el periodista de Bloomberg Mark Gurman. Apple Pay Later -que iba a debutar con iOS 16 y finalmente no lo hizo por "problemas técnicos", según Apple- funciona como un servicio de préstamo, esto es, permite dividir compras en pagos iguales durante seis semanas, sin intereses ni cargos adicionales. En febrero del año pasado se supo que había ampliado las pruebas de este servicio de pago no inmediato y que algunos empleados de la firma podían utilizarlo en Estados Unidos mediante una versión beta de la aplicación. Apple confirmó ahora que decidió descontinuar este modelo "a finales de este año" y que los usuarios de todo el mundo "podrán acceder a préstamos a plazos ofrecidos a través de tarjetas de crédito, así como a prestamistas, al realizar el pago con Apple Pay", tal y como recoge 9to5Mac. De esta manera, Apple aclaró que sigue enfocada en brindar a los usuarios "acceso a opciones de pago fáciles, seguras y privadas" con este otro servicio de pago nativo de los dispositivos que fabrica. Por último, señaló que quienes tengan un préstamo activo a través del servicio Apple Pay Later, pasarán a administrar y pagar sus préstamos a través de Apple Wallet.

