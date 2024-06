Díaz agradece a la patronal sus aportaciones a la reforma del subsidio por desempleo: "Han mejorado la norma"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha agradecido a la patronal las aportaciones que ha hecho a la reforma del subsidio por desempleo, después de que CEOE y Cepyme decidieran no sumarse al acuerdo entre sindicatos y Gobierno para diseñar el nuevo sistema de protección asistencial frente al desempleo. En el marco del debate para convalidar o derogar la norma en el Congreso, Yolanda Díaz ha dado las gracias a todos los agentes sociales, tanto a los sindicatos como a las organizaciones empresariales, por estos meses "largos de trabajo". "Sus aportaciones, también las de la patronal, han mejorado sensiblemente el contenido de esta norma", ha subrayado. Díaz ha destacado algunas de las contribuciones de la patronal, como la mejora de la compatibilidad del subsidio y la prestación por desempleo con una actividad laboral, así como sus aportaciones en el nuevo diseño del subsidio para mujeres víctimas de violencia machista. La vicepresidenta ha defendido el decreto desde la tribuna alegando que es una norma cuya puesta en marcha "no debería haberse dilatado un minuto más", pues supone que "quien peor lo pasa" cobre 90 euros más al mes, lo que, a su juicio, puede suponer la diferencia entre comer fruta fresca y pescado o no comerlo. "No es una paguita, señorías, es un derecho que determinará la diferencia entre poder comer fruta fresca, pescado o no. Son 90 euros que permiten que muchas familias españolas, por desgracia, puedan vivir mejor", ha remachado.

