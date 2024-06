Rosell y Bartomeu tendrán que declarar como investigados por el 'caso Negreira', convoca el juzgado.

El Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona ha citado para declarar como investigados a los ex presidentes de Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, junto a los exdirectivos Albert Soler y Óscar Grau, así como a Javier Enríquez, hijo del ex vicepresidente arbitral José María Enríquez Negreira. Fuentes cercanas al caso informaron a Europa Press que aún no se ha programado una fecha para que estos testimonios se lleven a cabo. José María Enríquez Negreira, quien fuera vicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA), está bajo investigación por presuntamente haber recibido pagos de parte del FC Barcelona mediante sus empresas, aparentemente con el fin de beneficiar al club con favores arbitrales. En marzo, Negreira fue citado a prestar declaración ante el juez, pero optó por ejercer su derecho a no declarar. Esta citación se formalizó después de que el juez recibiera el informe psiquiátrico elaborado por un forense que examinó a Negreira. El profesional de la salud del Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (Imelec), que evaluó a Negreira en octubre, determinó que este estaba en condiciones de prestar declaración, por lo que el juez procedió a convocarlo. Sin embargo, esta cita tuvo que ser postergada en dos ocasiones debido a conflictos en la agenda de los abogados.

