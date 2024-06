Igualdad reconoce "muchísimas cosas que mejorar" en materia de violencia de género y dice que no lo puede hacer "solo"

La secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las mujeres, Aina Calvo, ha reconocido este miércoles que hay "muchísimas cosas que mejorar" y ha dicho que no lo puede hacer "solo". "Por supuestísimo que hacemos análisis autocríticos, por supuesto que hay muchísimas cosas que mejorar, seguro, no tenga la menor duda, de que no las va a mejorar solo el Ministerio de Igualdad, se necesita la acción interministerial, se necesita la acción con el resto de administraciones, se necesita la acción parlamentaria, la acción con el tercer sector y la acción con el conjunto de la sociedad", ha asegurado Calvo en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género en el Congreso de los Diputados. Así lo ha puesto de manifiesto, en respuesta a la diputada de Vox Rocío Aguirre, que ha acusado al Ministerio de Igualdad y al del Interior de no hacer "nada" para proteger a las mujeres. Además, ha destacado que los agentes del equipo del sistema VioGén no están dando cursos, ni se les está formando "correctamente". Además, ha destacado los "fallos" en las pulseras telemáticas para vigilar el alejamiento del agresor por violencia de género, que ha dicho que "tienen deficiencias técnicas". Igualmente, Aguirre ha subrayado que al Ejecutivo no le importan las mujeres. "Su empecinamiento en anteponer su ideología a los resultados reales de sus políticas de género que son, evidentemente, fallidas tanto en su eficacia, que es el impacto sobre el problema, como en su eficiencia, que es el impacto con relación al coste, está causando un daño enorme a las mujeres e impide que se busquen soluciones a este tema", ha apuntado. Sobre ello, Calvo ha recalcado que España tiene agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional "muy especializados". En todo caso, ha explicado que "cuanto más recursos" haya "mejor". Asimismo, respecto a las pulseras telemáticas, ha precisado que Igualdad mantiene contacto "permanente" con la Judicatura, con el Consejo General del Poder Judicial y con Fiscalías. En todo caso, ha apuntado que, actualmente, "en la inmensa mayoría de los casos", en el 99%, funcionan. Calvo también ha avanzado en su intervención que el Ministerio de Igualdad tiene previsto lanzar cuatro campañas en 2024 "de alto impacto" para sensibilizar a la sociedad sobre la violencia de género. Respecto a la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Calvo ha explicado que este "deberá afrontar desafíos como las nuevas formas de violencia sexuales en el ámbito digital y el consumo de pornografía, especialmente en edades muy jóvenes, la incidencia de la violencia sobre mujeres rurales, mujeres con discapacidad, mujeres mayores, la violencia vicaria, el trabajo específico con hombres o la intervención terapéutica y de sensibilización con los adultos". Asimismo, ha recordado en su intervención a la "posible" víctima de violencia machista de Soto del Real (Madrid). "Es para mí un honor comparecer en esta comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de violencia de género y lo hago sobrecogida, como todas ustedes por el posible asesinato, no lo tenemos confirmado, machista perpetrado ayer en Soto del Real. Uno más. Acompañamos en su duelo a familiares, entorno y amistades y a toda la comunidad", ha afirmado. En este sentido, la secretaria de Estado de Igualdad ha señalado que, en lo que va de año, son 14 las mujeres y siete menores los asesinados por violencia de género, 1.258 y 60 desde 2003 y 2013, respectivamente. "Honrar su memoria nos motiva a mantenernos firmes en la lucha, reafirma nuestro compromiso democrático y con la defensa de los derechos humanos", ha asegurado para añadir que reconocer que no se pudo protegerlas "recuerda la necesidad continua de mejorar en prevención, atención integral a supervivientes, concienciación social y educación", además de "garantizar que se exijan responsabilidades a los agresores". "MÁXIMA UNIDAD DE ACCIÓN" EN VIOLENCIA VICARIA En el turno de portavoces, la socialista Lidia Guinart ha precisado que la violencia económica, la vicaria o la digital precisan de "la máxima unidad de acción", así como del "máximo consenso" entre los diferentes partidos políticos para poder encontrar formulaciones que atajen este "grave reto". En esta línea, ha dicho que en la formación de Vox "se empeñan en negar la evidencia", y que las "proclamas populistas irresponsables, con falsas acusaciones, no hace más que desproteger a las víctimas y alentar a los victimarios". También ha hecho alusión a los centros de atención 24 horas, que ha destacado que "preocupa" que la Generalitat de Cataluña "no esté actualmente por la labor de desplegar esos recursos". Además, ha recalcado que en Castilla y León tampoco se están desplegando y "quedan solo seis meses de plazo" para su implantación. EL PP PIDE A CALVO "TRANSPARENCIA" Por el Grupo Parlamentario Popular, Patricia Rodríguez, ha afeado a Calvo no haber comparecido en la Cámara Alta antes. En este sentido le ha rogado que sea "especialmente rigurosa en lo que a transparencia se refiere" y que no "escatime" en acudir para explicar "en qué está ocupado y preocupado este Gobierno en materia de igualdad y en la lucha contra la violencia machista". Rodríguez también ha pedido al Gobierno que deje de decir "mentiras y falsedades" con respecto al trabajo que hacen los gobiernos del Partido Popular y Vox en su conjunto contra la violencia de género, contra la violencia machista y contra las violencias sexuales. Por su parte, Noemí Santana, del Grupo Parlamentario Mixto, ha reclamado la renovación "urgente" del Pacto para adaptarlo "a las nuevas realidades". "Y, lamento decírselo, pero nosotras entendemos que estamos llegando tarde, necesitamos más premura, necesitamos más agilidad, no hemos tenido nuevas noticias en lo que respecta a la renovación y el blindaje importante instrumento y a nosotras esto nos preocupa", ha afirmado. Asimismo, la diputada de EH Bildu Isabel Pozueta ha afeado a Calvo que no haya concretado medidas en su discurso y ha dicho que ha sido una comparecencia "más de rendimiento de cuentas y muy general". Pilar Valluguera, de Esquerra Republicana ha hecho alusión a los fondos del Pacto de Estado, que se distribuyen en ayuntamientos o comunidades autónomas. Así, ha indicado que para poder hacer un uso "correcto" han de comprender "más de una anualidad" y, sobre todo, "también a nivel de evaluación". Finalmente, Gala Pin, del Grupo Plurinacional Sumar, ha resaltado que, ante la "urgencia" que hay en materia de violencia machista, considera que es "importante" impulsar medidas "de manera inmediata".

