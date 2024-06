Carmen Borrego sentencia a Gustavo Guillermo: "La Iglesia es pública, podía haber venido si hubiera querido"

Este martes 18 de junio María Teresa Campos hubiese cumplido 83 años; y para celebrarlo, demostrando que siempre tienen presente a su madre, Terelu Campos y Carmen Borrego han organizado una misa homenaje a la recordada presentadora en la Iglesia Santa María de Caná de Pozuelo. Un acto que pretendían que quedase en la más estricta privacidad, aunque al haberse filtrado a la prensa, la polémica no tardaba en surgir. Y es que ha habido sonadas ausencias en este acto tan especial para la familia Campos: la del hijo de Carmen, José María Almoguera, que ha escenificado su ruptura total con el mediático clan al no asistir a la misa a pesar de la estrecha relación que tenía con su abuela; Carlo Costanzia, que como explicó Alejandra Rubio no se encuentra en Madrid porque sino la hubiese acompañado; y el que fuera chófer y mano derecha de María Teresa, Gustavo Guillermo. Indignado por no haber sido "invitado" al homenaje ni por Terelu ni por Carmen, aunque con la primera no se habla y a la segunda la tiene bloqueada desde que regresó de 'Supervivientes' y reveló una conversación privada relativa a su hijo, el exconcursante de 'GH VIP' se sentaba en el plató de 'TardeAR' y anunciaba que hará una misa paralela en memoria de Teresa, "y no se enterará nadie". Unas declaraciones a las que Borrego ha respondido con contundencia negándose incluso a decir el nombre de Gustavo, con el que se ha mostrado implacable: "No tengo nada que decir, de verdad. No tengo nada que decir de esa persona". "Yo recuerdo que el que me bloqueó fue él y con esto ya no tengo nada que decir. Se tarda lo mismo en llegar al plató de 'Tardear' que a la iglesia. La iglesia es pública, él podía haber venido si hubiera querido, y no tengo nada más que decir" ha sentenciado demoledora. "Me parece estupendo porque mi madre lo ha querido tanto que se merece que él le haga su propia misa" ha afirmado cuando le hemos preguntado qué le parece que el chófer vaya a organizar un funeral en memoria de María Teresa, dejando claro que lo que han hecho Terelu y ella "no ha sido un homenaje ni un funeral. "Quedamos en ir a misa y hemos venido a misa, el que haya estado dentro sabe que no ha sido un funeral y que ha venido, vamos, ¿qué han venido 20 personas nuestras?" ha añadido. "No se puede uno quejar si me ha bloqueado, es que no lo entiendo. Es algo bonito, un recuerdo a mi madre siempre se tiene que conventir en algo feo, en algo... y siempre lo convierten las mismas personas, entonces yo no lo voy a convertir. Que lo conviertan los demás, ¿vale?" ha zanjado, dejando claro que no va a entrar en una guerra mediática con Gustavo. Y mientras su hija Carmen Rosa Almoguera ha preferido guardar silencio y mantenerse al margen de las declaraciones del chófer, su marido José Carlos Bernal ha ironizado con la posibilidad de que la misa organizada por Gustavo en honor a Teresa no trascienda a los medios de comunicación: "Hombre una misa sin que se entere Dios es complicado. La iglesia es pública" ha apuntado, sin querer pronunciarse sobre la sonada ausencia de José María Almoguera en un día tan señalado para toda la familia. "Déjalo, de verdad" ha zanjado.

